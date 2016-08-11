Konutta faiz indirimi dopingi

İSTANBUL - Emlak Konut GYO ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) başlattığı kampanyalar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından harekete geçen bankaların konutta faizleri yüzde 1'in altına düşürmesi gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı.

Sektör temsilcileri, bazı bankaların konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesiyle bekleyen talebin harekete geçeceği, konut satışlarının yüzde 10-30 oranında artmasını bekliyor.

İstanbul Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün bir araya gelmesinin piyasalara yansımasının çok iyi olduğunu söyledi.

Aşa, vatandaştan konut talebi olduğunu ve bu talebin harekete geçmesi gerektiğini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz'dan sonra vatandaşların ekonomiye güveninin arttığını düşünüyorum. Piyasalarda muhteşem bir rahatlama oldu. Halkın üzerinden bilinmeyen, tanımlayamadığı bir yük kalktı. Önümüzdeki süreç daha iyi olacak havasına girildi. Piyasalar da buna uyma yolunda. Özel sektör bu konuda üzerine düşeni yapmalı, yapıyor. Gayrimenkul sektörünün hareketlenmesi için üreticiler, devlet ve bankalar adım atmalıydı. Üreticiler çeşitli kampanyalar, devlet düzenlemeler yapıyor. Geriye tek kalan finans ayağıydı. Şimdi de onlar adım atıyor."

'Konut alıcısı indirim kararını bekliyordu'

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, konut kredisi faizlerinin düşmesi ve yüzde 1'in altına inmesi gerektiğine dair sürekli çağrıda bulunduklarını anımsatarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararlarına rağmen bankaların şimdiye kadar direndiğini söyledi.

Tavukçuoğlu, "Konut alıcısı uzun zamandır bu indirim kararını bekliyordu. Satışlar yüzde 10 oranında artacaktır." dedi.

"Umarız faiz indirimi diğer bankalara da yayılır"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Cumhurbaşkanımızın ve sektörümüzün bu sesine ilk olarak Ziraat Bankası'nın olumlu yaklaşması bizi çok sevindirdi. Diğer bankaların da bu konuda çalışmalar yaptığı duyumunu alıyoruz. Umarız bu güç birliği yaklaşımı genele yayılır ve faiz oranları yüzde 0,70 sevilerine kadar geriler." diye konuştu.

"Yüzde 1 psikolojik eşik"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, banka faizlerinin düşmesinin sektöre mutlaka olumlu yansıyacağını belirterek, "Konut kredilerinin yüzde 1'in altına düşmesi çok önemli. Çünkü bu psikolojik eşik. Ev sahibi olmak isteyen birçok tüketici banka faizleri nedeniyle çekinceye düşerken faizlerin bu eşiğin altına düşmesi sayesinde tüketicinin endişeleri ortadan kalkacaktır." dedi.

İlk 6 ayda 630 bin 799 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından (TÜİK) yayınlanan konut satış istatistiklerine göre bu yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde 630 bin 799 konut satıldı. 2016'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,67 düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Türkiye'de ocak ayında 84 bin 556, şubatta 101 bin 703, martta 117 bin 205, nisanda 106 bin 348, mayısta 114 bin 800 ve haziranda ise 106 bin 187 konut satıldı.