Konutta 20 yıla varan kredi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneğinin (İMSİAD) başlattığı "240 Aya Kadar Vadeli Konut Kredi" kampanyasına Bursa'dan 6 banka katıldı.

İMSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Derneği (GYODER) ve TOKİ öncülüğünde İstanbul'da başlatılan 240 aya (20 yıl) kadar vadeli konut kredisi kampanyasının Bursa'da da uygulanabilmesi için yürütülen çalışmalar olumlu sonuçlandı.

Bu kapsamda İMSİAD Başkanı Adil Gökçadır ve yönetim kurulu üyeleri, Albaraka Türk, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Katılım Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucu 6 bankanın yetkilileri, kampanyaya destek verilebileceğini aktardı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gökçadır, İstanbul’da uygulanan bu kampanyayı Bursa'ya taşıdıkları için mutlu olduklarını belirterek, İMSİAD'ın sektöre katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti. İnşaat sektörünün hala Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu aktaran Gökçadır, şunları ifade etti:

"İnşaat, hızla ilerleyen ve geçen yıl itibarıyla dünyada yaklaşık 12 trilyon dolar ciroya ulaşan bir sektör. Ülkemizde ise 18 milyar gibi önemli bir ciro rakamını yakaladı. Hala ekonomimizin lokomotif bir sektörü. Dolayısıyla bu manada üstümüze düşeni her zaman fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Sektörün mevcut ve olması muhtemel problemlerini de çözmeye yönelik çalışmalarımız var. Ülke genelinde durağanlık olsa da Bursa konut satış istatistiklerinde bir artış içinde. Bizler bu artışın sürekli olması için İstanbul’da uygulanmaya başlayan bu kampanyayı bankalarımızın desteği ve İMSİAD'ın yoğun gayretiyle Bursa'ya da taşımak istedik. Bursalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."