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Konut satışlarında artış

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,51 oranında artış gösterdi.

Konut satışlarında artış

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,51 oranında artış gösterdi.

24 Mayıs 2012 Perşembe 11:11
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Konut satışlarında artış

Söz konusu dönemde 96 bin 92 konut satış sonucu el değiştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılının 1. Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.
Buna göre, konut satışlarında yılın ilk döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,51 oranında artış gerçekleşti.
Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında 16 bölgede artış, 10 bölgede ise düşüş oldu.
En çok artış gösteren bölgeler sırasıyla, yüzde 43,75 oranıyla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42), yüzde 34,45 oranıyla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (TR21), yüzde 32,63 oranıyla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3), yüzde 28,56 oranıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik (TR41) ve yüzde 27,73 oranıyla Aydın, Denizli, Muğla (TR32) bölgeleri olarak hesaplandı.
En çok düşüş gösteren bölgeler ise sırasıyla, yüzde 59,97 oranıyla Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2), yüzde 35,29 oranıyla Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2), yüzde 18,74 oranıyla Kastamonu, Çankırı, Sinop (TR82), yüzde 9,27 oranıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane (TR90) ve yüzde 8,91 oranıyla Ankara (TR51) bölgeleri oldu.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 03:12
Anahtar Kelimeler:
Konut Satışlarında Artış
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