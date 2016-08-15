Konut kredisi faizlerinde ikinci indirim gerekiyor

Birçok bankanın geçen hafta konut kredi faiz oranlarını çeşitli vadelerde aylık yüzde 1'in altına düşürmesine rağmen beklentilerin karşılanmaması piyasalarda ikinci indirimi gündeme getirdi.

Emlak Konut ile GYODER'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası ekonominin çarklarının dönmesi ve inşaat sektörünün canlılığını koruması amacıyla başlattığı seferberliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankalara, konut kredilerinde yıllık faiz oranlarını yüzde 9'a doğru çekmeleri çağrısı yapmış, Başbakan Binali Yıldırım da konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu.

Söz konusu çağrılara destek veren bankalar, geçen haftadan başlayarak en düşüğü yüzde 0,80 olmak üzere konut kredisi faiz oranlarını çeşitli vadelerde yüzde 1'in altına çekti.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 5 Ağustos 2016 itibarıyla bankacılık sektörünün kullandırdığı toplam konut kredisi tutarı 151 milyar liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 123 milyar lirası (yüzde 81,7) 61-120 ay vadeli, 27 milyar lirası (yüzde 18,2) 13-60 ay vadeli ve 176 milyon lirası (yüzde 0,1) 1-12 ay vadeli kullanımdan oluştu.

Kampanyalar öncesi yüzde 1,10'un üzerinde seyreden konut kredi faiz oranları, bankaların geçen hafta yaptığı indirimlerle 0-24 ay vadelerde ortalama yüzde 0,90'a, 25-60 ay vadelerde yüzde 0,96'ya ve 61-120 ay vadelerde de yüzde 0,98'e çekildi.

Piyasalar indirimin devamını bekliyor

Uzmanlar, konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşmesine karşın konut kredilerinin ağırlıkla 5-10 yıllık vadelerde kullanıldığı göz önüne alındığında yıllık faiz oranlarının hala yüzde 11,5'in üzerinde seyrettiğine dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısında belirttiği yüzde 9'a doğru çekilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in konut kredilerindeki faiz indirimlerinin bir başlangıç olduğunu, arkasının geleceğini belirtmesi ve konut kredilerinde uzun vadeli kullanımın yaygın olması piyasalarda faizlerin daha da aşağıya çekileceği beklentisi oluşturdu.

Bankacılık analistleri ise konut kredi faizlerinin düşmesinin kar marjları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki tasarruf açığı nedeniyle mevduatın kısıtlı kaldığını, bankaların mevduat konusunda rekabetçi oran vermekte zorlandığını belirtti.

Bankaların mevduat için rekabet etmesinin maliyetlerini yükselttiğine işaret eden analistler, bunu aşmanın yolunun bankaların kaynak maliyetini rahatlatmaktan geçtiğini ifade etti.

Analistler, "Merkez Bankasının zorunlu karşılıkları düşürmeye başlaması bankaların kaynak maliyetini gözeten bir karardı. Bu yönde yeni adımlar atılabilir. Alternatif olarak, Merkez Bankası, bankalara konut kredileri için ayrı bir fonlama gerçekleştirebilir ya da BDDK'nın uygulamaya alacağı diğer makroihtiyati yöntemlerle konut kredilerindeki maliyet unsuru risk parametreleri, Basel kriterleriyle ters düşmeyecek şekilde bankaları rahatlatıcı şekilde kullanılabilir." görüşünü dile getirdi.

Faiz indiriminde ilk adım TEB'den geldi

Konut kredisi faiz oranlarını ilk düşüren banka Türk Ekonomi Bankası (TEB), faiz oranlarını 1 yıldan 10 yıla kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.99'a indirdi.

Aktif büyüklük ve karlılıkta Türkiye'nin en büyük bankası konumundaki Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 1-24 ay vadelerde yüzde 0,82'ye, 25-60 ay vadelerde yüzde 0,90'a ve 61-120 ay vadelerde yüzde 0,95'e çekti.

Halkbank, konut kredi faiz oranlarını 1-24 ay için yüzde 0,80'e, 25-48 ay için yüzde 0,89'a, 49-60 ay için yüzde 0,90'a ve 61-120 ay için yüzde 0,95'e düşürdü.

VakıfBank ise "SarıPanjur Halden Anlayan Konut Kredisi" kampanyası ile konut kredi faiz oranlarını 3-12 ay vadede yüzde 0,80'e, 13-36 ay vadede yüzde 0,88'e, 37-60 ay vadede yüzde 0,90'a ve 61-120 ay vadede yüzde 0,95'e indirdi.

İş Bankası konut kredi faizini yüzde 0,95'e çekti

İş Bankası, yeni kredi kullanımlarında farklı vadeler ve geri ödeme seçenekleriyle yüzde 0,95’ten başlayan faiz oranı ile konut kredisi imkanı sunuyor.

Akbank ve Yapı Kredi, 5 yıla kadar konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,99'a indirirken, DenizBank, konut finansman kredilerini 2 yıla kadar yüzde 0,89, 5 yıla kadar yüzde 0,99, 10 yıla kadar ise yüzde 1,14 seviyesine düşürdü.

Garanti Mortgage, 24 aya kadar vadeli kredi faiz oranını yüzde 0,95'e, 24-60 ay arası vadelerdeki konut kredi faiz oranlarını da yüzde 0,99'a çekti.

Finansbank, 10 yıla kadar tüm vadelerde konut kredisi faizlerini yüzde 0.99’a kadar düşürürken, HSBC Türkiye, konut kredisi faiz oranını 60 aya kadar yüzde 0,99 olarak belirledi.

Şekerbank, farklı vadelerde uygulanacak indirimle konut kredisi faiz oranlarını 1-24 ay vadelerde yüzde 0,89'a, 25-60 ay vadelerde ise yüzde 0,99'a düşürdü.

Abank, 2 yıla kadar vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 1,05’ten yüzde 0,89’a, 2-5 yıl arası vadede ise yüzde 1,10’dan yüzde 0,99’a indirdi.

Burgan Bank, konut kredilerinde yaptığı faiz indirimiyle 60 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranı imkanı sunarken, Fibabanka, 500 bin TL'ye kadar "Güzel Evim Konut Kredisi" faiz oranını 5 yıl vadeye kadar yüzde 0,97'ye, 5 yıl üzeri vadede ise yüzde 0,99'a düşürdü.

Odeabank ise konut kredisi faiz oranını 5 yıl vadeye kadar yüzde 0,99'a, 5 yıl üzeri vadede yüzde 1,05'e çekti.

Türkiye'de faaliyete geçen ilk Çin bankası olan ICBC Turkey de 24 aya kadar vadelerde yüzde 0,88, diğer tüm vadelerde de yüzde 0,98 faiz oranı sunuyor.

Katılım bankaları konut finansman oranlarını düşürdü

Albaraka Türk, konut finansman kar oranlarını 0-24 ay vadelerde yüzde 0,88'e, 24-60 ay vadelerde yüzde 0,97'ye, 60-120 ay vadelerde ise yüzde 0,99'a düşürdü.

Kuveyt Türk, 0-24 ay vadelerde yüzde 0.89, 24-60 ay vadelerde yüzde 0,99, 60-120 ay vadelerde yüzde 1,09 oranıyla tüketicilerine finansman sunuyor.

Vakıf Katılım, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine konut finansman oranlarını 1-24 ay aralığında yüzde 0,80'e, 25-60 ay aralığında yüzde 0,88'e, 61-120 ay aralığında ise yüzde 0,93'e düşürdü.

Ziraat Katılım ise konut sahibi olmak isteyen müşterilerine konut finansman oranlarını 1-24 ay aralığında yüzde 0,82'ye, 25-60 ay aralığında yüzde 0,90'a, 61-120 ay aralığında yüzde 0,95'e indirdi.