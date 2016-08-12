Konut kredilerinde faiz indirimi tüketiciyi sevindirdi

Bankaların konut kredilerinde uyguladıkları faiz oranlarında indirime gitmesi tüketicileri mutlu etti.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Rıdvan Yıldız, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından başta kamu bankaları olmak üzere, çeşitli bankaların konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin tüketicileri sevindirdiğini söyledi.

Konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesinin tüketiciyi ev almaya teşvik edeceğini dile getiren Yıldız, "Faizlerin düşmesi satışların durma noktasına geldiği konut sektörünü hareketlendirecektir. Bunun dışında 'bu pahalılıkta ben nasıl ev sahibi olacağım' diyen vatandaşa umut olacaktır. Bu, vatandaşlar ve iş dünyası açısından her yönüyle bir kazanımdır. Açıkçası son yıllarda karlarını artıran bankaların kar marjlarının düşmesini göze alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanının çağrısını da bu yüzden önemsiyoruz." diye konuştu.

"Tüketiciler olumlu havadan faydalandırılmalı"

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi de faiz indirimini konut piyasası açısından olumlu karşıladıklarını, faiz oranlarının aylık yüzde 0,80 civarına inmesiyle piyasanın canlanacağını söyledi.

Tanrıverdi, faiz indiriminin geri ödemesi devam eden kredilere de uygulanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Bankalarımızdan 15 Temmuz öncesi alınan ve ödemesi devam eden krediler de yeni faiz durumlarına göre yeniden yapılandırılmalı ve bu tüketiciler de indirimden faydalanmalıdır. Faiz indiriminin konut alacak olan tüketicilere yansıması için konut üreticilerine de görev düşüyor. Konut sektörüne destek olmak için Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan çağrı iyi değerlendirilmeli ve bu çağrı sonucunda talebin artması nedeniyle oluşan piyasa koşulları tüketici aleyhine kullanılmamalıdır. Tüketiciler de bu olumlu havadan faydalandırılmalıdır."