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Konut fiyatları en çok Yalova'da arttı

Metrekare başına konut satış fiyatları haziran ayında en fazla Yalova'da artarken, kiralar ise en çok Uşak'ta yükseldi.

Konut fiyatları en çok Yalova'da arttı

Metrekare başına konut satış fiyatları haziran ayında en fazla Yalova'da artarken, kiralar ise en çok Uşak'ta yükseldi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 10:52
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Konut fiyatları en çok Yalova'da arttı
İSTANBUL - Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın desteğiyle Reidin.com ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2015 Haziran Raporu yayımlandı.

"Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" kapsamındaki yeni konut fiyatlarında, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,46 artış meydana geldi.

Raporda yer alan ve 30 büyükşehrin de içinde olduğu 62 ili kapsayan "Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde, bir önceki aya göre yüzde 1,33, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 16,64 artış gerçekleşti. Yalova, metrekare başına yüzde 2 değer artışıyla haziran 2015'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği, Şanlıurfa ise yüzde 1,18 düşüşle metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.

"Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi"nde ise haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,20 artış kaydedildi. Bir önceki aya göre metrekare başına kiraların en çok yükseldiği şehir yüzde 2 ile Uşak olurken, konut kira değerleri en çok yüzde 2 ile Bilecik'te azaldı.

Yeni konut satış fiyatları haziranda bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde yüzde 0,13, 2+1 dairelerde yüzde 0,61, 3+1 dairelerde yüzde 0,44 ve 4+1 dairelerde ise yüzde 0,21 arttı. Haziran ayında endeks bir önceki aya göre, 51-75 metrekare konutlarda yüzde 0,13, 76-100 metrekare konutlarda yüzde 0,13, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 0,54, 126-150 metrekare konutlarda yüzde 0,44, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,21 yükseldi.

Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mortgage sektörü, 2015'in ilk yarısında beklentilerimizi aşarak yüzde 10'un üzerinde, yıllık bazda yaklaşık yüzde 22 büyüme gerçekleştirdi. Faizlerdeki artış beklentisi konut talebini biraz öne çekmiş olsa da genel anlamda yeni ve sağlam konutlara talebin güçlü olduğunu bu rakamlardan görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Umur Güven, gelecek aylarda özellikle kentsel dönüşümle orta ve alt gelir grubuna yönelik konut üretimine hız verilmesi halinde söz konusu talebin uzun süre canlı kalacağını düşündüklerini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 09:49
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önce VatanYalovaKonut FiyatlarıArttı
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