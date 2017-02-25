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'Konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 arttı'

Türkiye genelinde toplam satılık konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 artış gösterirken, sıfır evlerde bu artış oranı yüzde 2,9'da kaldı.

'Konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 arttı'

Türkiye genelinde toplam satılık konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 artış gösterirken, sıfır evlerde bu artış oranı yüzde 2,9'da kaldı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 15:41
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'Konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 arttı'

Türkiye genelinde toplam satılık konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 artış gösterirken, sıfır evlerde bu artış oranı yüzde 2,9'da kaldı.

Gayrimenkul sektörü veri ve analiz uzmanı REIDIN araştırma şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan, geçen yıl konut fiyatlarında yaşanan değişimleri inceledikleri araştırmanın sonucunu AA muhabiri ile paylaştı.

Türkiye genelinde birinci ve ikinci el olmak üzere toplam konut fiyatlarının ortalama yüzde 9,1 arttığını dile getiren Kayhan, yeni konut fiyatlarındaki artışın ise yüzde 2,9'da kaldığını söyledi.

Kayhan, ikinci el konutların ve markalı projelerin birinci el piyasasına göre daha fazla artış gösterdiğini kaydederek, birinci el piyasasındaki artışın sınırlı kaldığını dile getirdi.

En düşük daire büyüklüğü grubu olan 51 metrekare ila 75 metrekare arası dairelerde yıllık fiyat artışının yüzde 5,2 şeklinde gerçekleştiğini ifade eden Kayhan, aynı dönem içerisinde en büyük daire büyüklüğü grubu olan 151 metrekare ve üzeri dairelerde ise artışın çok düşük kaldığını, bu büyüklükteki evlerin fiyatlarının ortalama yüzde 0,4 arttığını bildirdi.

Balıkesir, Kırklareli, Muğla'da arttı, Giresun, Mardin'de azaldı

Kayhan, son bir yıl içinde ev fiyatlarının en çok arttığı ilin yüzde 25,9 ile Balıkesir olduğunu vurguladı.

Ahmet Kayhan, Balıkesir'i yüzde 22,6 ile Kırklareli, yüzde 19,8 ile Muğla, yüzde 18,9 ile Çanakkale yüzde 18,5 ile Tekirdağ'ın izlediğini ifade etti.

Son bir yıl içinde fiyatların düştüğü veya çok az arttığı illerden de bahseden Kayhan, ev fiyatlarının Mardin'de yüzde 2, Kilis'te yüzde 0,5 düştüğünü, Şanlıurfa ve Kars'ta ise yüzde 1,1 arttığını kaydetti.

Maltepe ve Üsküdar yükselişte, Beyoğlu ve Ataşehir düşüşte

Kayhan, son bir yılda ortalama konut fiyatlarının İstanbul'da en çok arttığı ilçeler incelendiğinde Anadolu Yakasının öne çıktığını söyledi.

Söz konusu dönemde konut fiyatlarının yüzde 21,9 ile Maltepe de arttığının altını çizen Kayhan, onu yüzde 21,2 ile Üsküdar, yüzde 20,5 ile Küçükçekmece ve Şile, yüzde 18,8 ile Pendik ilçelerinin izlediğini ifade etti.

Kayhan, konut fiyatlarının Beyoğlu'nda yüzde 5,6, Ataşehir'de yüzde 4,1, Kadıköy'de yüzde 1,7 azaldığına dikkati çekerek, ev fiyatlarının en az arttığı Sarıyer'de bu oranın yüzde 0,3, Beşiktaş'ta ise yüzde 0,5 olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Konut FiyatlarıKonutREIDIN
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