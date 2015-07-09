'Konut faizindeki artış şimdilik zararsız'

İSTANBUL - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Fethi Hinginar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 3 ayında aylık ortalama yüzde 0,90 seviyesinde gerçekleşen konut kredi faiz oranlarının yılın ikinci çeyrek döneminde artış eğilimine girdiğini belirterek, mayıs ayında yüzde 0,94 seviyesinde gerçekleşen faiz oranlarının haziranda yüzde 0,96'ya yükseldiğini ve yukarı yönlü eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

Bununla birlikte, konut kredileri büyüklüğünün haziranda 137,8 milyar liraya ulaştığını dile getiren Hinginar, böylece konut kredilerindeki yıllık büyümenin hızlandığı ve yüzde 19,9'a yükseldiğinin altını çizdi.

Hinginar, "Kredi hacmindeki bu artış, faizlerdeki yükselme eğiliminin konut satışlarına henüz çok bariz bir şekilde olumsuz olarak yansımadığını göstermektedir. Doğru bir değerlendirme yapabilmek için, yılın ikinci yarısında konut kredi faizlerdeki artış seyrini görmek gerekir" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın haziran ayında para politikası aracı olarak kullandığı tüm faiz oranlarını sabit tuttuğunu ve para politikasında bir değişikliğe gitmediğini kaydeden Hinginar, böylece genel seçimler sonrası oluşan siyasi ve ekonomik koşullar karşısında mevcut temkinli duruşun korunduğunu aktardı.

"Konut sektörünün canlılığı mutlaka devam edecek"

Bu duruşun Merkez Bankası'nın seçimler sonrasında kısa vadede finansal istikrarı korumaya öncelik verdiğini gösterdiğini aktaran Hinginar, hükümet kurma sürecinde de Türk lirası faizlerinin bu seviyelerde devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Hinginar, gelişen ülkelerin, daha kıt ve pahalı finansman olanaklarıyla karşılaşmaları nedeniyle kendi yurt içi kaynaklarını artırmalarının ve bu kaynakları kullanmalarının beklendiğini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 3,5 küçüldüğünü anımsatan Hinginar, 2014'te inşaat sektöründe büyüme hızının çeyrek dönemler itibariyle gerilemeye başladığını ve son çeyrekte yüzde 2 küçüldüğünü bildirdi.

Hinginar, bu verilere rağmen 2015'in ilk çeyrek döneminde gayrimenkul ve iş faaliyetleri sektörünün ise yüzde 4,1 oranında büyüme gösterdiğini belirterek, 2014'te yüzde 9,4 büyüyen özel sektör inşaat harcamalarının 2015 yılı ilk çeyreğinde yüzde 1,4 küçüldüğünü, kamu inşaat harcamalarının 2014'te yüzde 10,8, 2015'in ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünü, kamu sektöründe 2013'teki büyük projelere bağlı hızlı büyüme sonrası küçülmenin normal olduğunu anlattı.

Fethi Hinginar, "Türkiye'de inşaat sektörü katma değeri en yüksek sektörlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda Türkiye'nin mevcut konut stoklarının kalitesi ve deprem riskleri göz önüne alındığında, konut sektörünün canlılığının mutlaka devam edeceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İpotekli konut satışlarındaki düşüş devam edecek"

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tosun ise konut satışlarının konut kredisi faiz oranlarından birebir etkilendiğini belirterek, 2013-2014-2015 yılları ilk 5 aylık dönemine bakıldığında toplam ipotekli satış sayısının 2015 ile 2013'te aynı seviyede olduğunu, 2014'te ise düşüş görüldüğünü söyledi.

Faiz oranlarının 2013'ten beri yukarı bir grafik sergilediğini, bu yüzden ipotekli satışlarda düşüş görüldüğünü dile getiren Tosun, seçimden sonra gelen süreçte faiz oranlarındaki artışla birlikte ipotekli konut satışlarında düşüşün devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.

Tosun, konut kredisi aylık faiz oranlarının yüzde 0,95 ile yüzde 1,25 arasında değiştiğini kaydederek, alınacak ev seçildikten sonra aylık ödenebilecek maksimum tutarın belirlenmesi ve birkaç farklı banka ile görüşülmesi gerektiğini, böylece en avantajlı vade ve faiz oranlarının belirlenebileceğini aktardı.

Satın alınacak konutun ekspertiz raporunda takdir edilen değerin en fazla yüzde 75'inin kredi olarak çekilebildiğini hatırlatan Tosun, "Fiyatı yüksek gösterip, satın almanın tamamına kredi kullandırma seçenekleri, ekspertiz raporunu lisanslı değerleme şirketlerinin hazırlamasıyla artık ortadan kalktı. Vatandaşlar bu konuda yanlış yollara sapmamalı" diye konuştu.

"Faiz artışı konut satışını etkilemedi"

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de konut kredilerinde yüzde 1 faizin psikolojik eşik olduğunu belirterek, bu eşiğin üzerinde vatandaşların alım yapmak yerine beklemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Demir, "Şu anda piyasa belirsizliği satın aldığı için, faizlerin alım kararlarına etkisinin sonuçları ortaya çıkmadı. Ancak bu nedenlerden dolayı bir satış düşüşü yaşanmadığını da söyleyebilirim" dedi.