Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99108
ALTIN
186.064
DOLAR
4.6019
STERLİN
6.1010
EURO
5.3856
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
TBF ile Türk Telekom yayın anlaşması imzaladı
TBF ile Türk Telekom yayın...
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı

'Konuşan makine'de yerli atak

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 4,5 milyona ulaşan birbiriyle konuşan makine sayısının 2023 yılına kadar 8 milyona çıkarılması hedefleniyor.

'Konuşan makine'de yerli atak

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 4,5 milyona ulaşan birbiriyle konuşan makine sayısının 2023 yılına kadar 8 milyona çıkarılması hedefleniyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:40
0 Okunma
'Konuşan makine'de yerli atak

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 4,5 milyona ulaşan "birbiriyle konuşan makine" sayısının 2023 yılına kadar 8 milyona çıkarılması hedefleniyor. Hızla gelişen bu alanda ülkenin sadece bir pazar olmasına müsaade edilmeyerek, yerli teknolojilere önem verilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, iki ya da daha fazla makinenin önceden belirlenen kurallar ve protokoller çerçevesinde kablolu ya da kablosuz iletişimi olarak adlandırılan M2M mobil abone sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'de 2015 yılında 3,2 milyon olan M2M abone sayısı, 2016'da 4 milyona, geçen yılın son çeyreğinde de 4,5 milyona ulaştı.

İşletmecilerin M2M dahil toplam gelirleri 2016 yılı için 23,65 milyar lira iken 2017'de bu rakam yaklaşık yüzde 13 artarak 26,72 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'de yaklaşık 300 milyon mobil numara, 342 milyon civarında coğrafi numara, 6 milyon konumdan bağımsız ve 30 bine yakın da GMPCS (uydu üzerinden küresel mobil kişisel işletim) numarası işletmecilere tahsis edilebilecek durumda bulunuyor.

Mobil abone sayısının yaklaşık 78 milyon, sabit telefon abone sayısının ise yaklaşık 11,5 milyon olduğu dikkate alındığında, Türkiye'de uzun vadede oluşabilecek M2M numara talebi açısından mevcut numara kaynaklarının yeterli olacağı değerlendiriliyor.

M2M mobil abonelerinin güvenlik, araç takip sistemi ve mobil POS hizmetlerini yoğun olarak kullandığı Türkiye'de, bu teknolojinin gelişmesiyle başta her türlü nakil araçlarının yakıt tüketimi, temel enerji ve doğal kaynakların etkin, verimli şekilde yönetiminin sağlanması, israfın azaltılması, kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi öngörülüyor.

"Nesnelerin interneti" pazarı hızla büyüyor

IDC firmasınca yapılan araştırmaya göre, 2014-2020 yıllarında "nesnelerin interneti" pazarı 656 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükselecek, internete bağlı nesne sayısı ise 10,3 milyardan 29,5 milyara çıkacak.

Benzer şekilde Gartner da 2020 yılında 26 milyar cihazın internet üzerinden birbiriyle iletişim kuracağını ve pazar büyüklüğünün 1,9 trilyon dolar civarında olacağını tahmin ediyor.

Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, Türkiye'de birbiriyle konuşan makine sayısının 2023 yılına kadar 4,5 milyondan 8 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Bilgilerin elektronik ortama aktarılarak veri altyapılarının kurulmasına ve firmalar arası entegrasyonuna yönelik çalışmalar desteklenecek. İlgili sektörlerde buna yönelik teknik standartlar oluşturulacak. Hızla gelişen bu alanda ülkenin sadece bir pazar olmasına müsaade edilmeyerek, yerli teknolojilere önem verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BTKKonuşan MakineBirbiriyle Konuşan Makine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalarda 32 milyar liralık altın var
Bankalarda 32 milyar liralık altın var
Buğday sıkıntısı yok
Buğday sıkıntısı yok
MİLGEM'den tarihi başarı
MİLGEM'den tarihi başarı
Kırgızistan Türkiye'yi yatırıma çağırdı
Kırgızistan Türkiye'yi yatırıma çağırdı
Devlet bankalarında 'ortak ATM' dönemi
Devlet bankalarında 'ortak ATM' dönemi
Ekmeğin fiyatı ne olacak
Ekmeğin fiyatı ne olacak
KOSGEB KOBİGEL'e proje yağdı
KOSGEB KOBİGEL'e proje yağdı
Turizmde yaz bereketi başladı
Turizmde yaz bereketi başladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ