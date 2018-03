Kömürden elektrik üretimi artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, "Türkiye’de her 5 birim ürettiğimiz elektriğin 1 tanesi kömürden. Biz bunu 3'te 1'e çıkarmak istiyoruz'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Türkiye’de her 5 birim ürettiğimiz elektriğin 1 tanesi kömürden. Biz, bunu 3'te 1'e çıkarmak istiyoruz. Adana, Kütahya, Manisa, Eskişehir ve Konya’da bu yerli kömürlerimize daha fazla yer vermiş olacağız" dedi.



Yıldız, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Rixos Otel’de düzenlenen "Kangal Termik Santrali Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi" imza törenine katıldı. Buradaki konuşmasında kömürün son 20 yıldır dünyanın en önemli enerji kaynağı olmaya devam ettiğini, dünya enerji tüketiminin yüzde 41’inin kömürden karşılandığını bildiren Yıldız, bunu petrol ve doğal gazın izlediğini belirtti.



Uluslararası Enerji Ajansı’nın, 2035’e yönelik tüm öngörülerinde kömürün tahtını koruyacağını vurguladığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:



"Bir de bize derler 'Kömür kirlidir, siz yapmayın'. Dünyada yılda 7 milyar ton kömür tüketiliyor. Türkiye’nin toplam görünür rezervi 14 milyar ton. Yalnızca Çin’in yılda 3,5 milyar ton kömür tükettiğini düşünürseniz, size bu tür nasihatleri yapanların niyetlerinin çok iyi olmadığını anlarsınız. Siz yılda 106 milyon ton kömür gibi mütevazı bir rakam kullanacaksınız ama dünyayı kirletmiş olacaksınız. Türkiye’deki insan kaynakları bunun çoktan farkına vardılar. Dünya şimdiye kadar kirletildi ve kirletenlerle temizleyenlerin ayrı olmasını istediler. Biz buna karşı çıkıyoruz. Kimler kirlettiyse onlar temizlesin dünyayı. Biz kirletmeyeceğiz. Temiz kömür teknolojileriyle beraber sülfür oranları, kükürt oranları her türlü spektruma uygun olarak bu santrallerden elektrik üretmek mümkün. O açıdan bu tür oyunlara gelmeyeceğimizi açıklıkla söyleyebilirim."



''Enerjide tasarruf şart''



Türkiye’nin 60 milyar dolarlık enerji ithalatının 33 milyar dolarlık kısmının binek araçlarda kullanıldığına işaret eden Yıldız, vatandaşların elde ettikleri refah seviyesinden ödün verilmesini beklemediklerini ancak tasarrufun şart olduğunu söyledi. Yıldız, "Türkiye’de her 5 birim ürettiğimiz elektriğin 1 tanesi kömürden. Biz, bunu 3te 1'e çıkarmak istiyoruz. Adana, Kütahya, Manisa, Eskişehir ve Konya’da bu yerli kömürlerimize daha fazla yer vermiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.



Özelleştirmelerin insan kaynaklarıyla birlikte gerçekleştiğine dikkati çeken Yıldız, Konya Karapınar’daki 1,8 milyar tonluk kömür ve kurulacak 5 bin megavatlık elektrik santrallerinde Konya’nın dinamiklerinin bulunmasını istediklerinin altını çizdi. İhalenin şeffaf bir şekilde yapılacağını belirten Yıldız, Konya’nın kaynaklarının yerli müteşebbislerce değerlendirilmesi temennisinde bulundu.



Bakan Yıldız, elektrik dağıtım santralleri özelleştirmelerinden 13 milyar dolar gelir elde edildiğini, 13 milyar dolar da elektrik üretim santrallerinden beklediklerini sözlerine ekledi.



''İnsan kaynağının gücünü keşfettik''



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin son 10 yıldaki gelişmesinde yeni doğalgaz kaynakları, petrol kaynakları bulunmadığını belirterek, “Kimse büyük sermaye birikimlerini de bize ikram diye sunmadı. Ama insan kaynağımızın gücünü keşfettik. İnsan kaynağımızın gücüyle büyük bir atılım hamlesini başlatabildik” dedi.



Türkiye için de en önemli sorunun doğal kaynağını, zengin insan kaynağı düzeyine nasıl getireceği konusu olduğunu belirtti. Davutoğlu, bir yabancı bilim adamının Türkiye’nin son 10 yıldaki başarısının temel nedenini sorduğunda kendisine verdiği cevabı aktardı. Davutoğlu, “Bunun cevabı çok basit dedim. Biz bu 10 yılda yeni doğalgaz kaynakları, petrol kaynakları bulmadık. Kimse büyük sermaye birikimlerini de bize ikram diye sunmadı. Ama insan kaynağımızın gücünü keşfettik. İnsan kaynağımızın gücüyle büyük bir atılım hamlesini başlatabildik” dedi.



''Çok ciddi termik santral kapasitesi var''



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin elinde çok ciddi termik santral kapasitesi bulunduğunu, bu santrallerde özel sektörün dinamizmini kullanmak istediklerini bildirdi.



Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın, dış dengeye de yansıdığına vurgu yapan Şimşek, 2002 yılında 9 milyar dolar olan enerji ithalat faturasının geçen yıl itibariyle 60 milyar dolara ulaştığını anımsattı. Bu yapısal sorunu çözmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önemli çalışmaları olduğuna işaret eden Şimşek, ancak bunların zaman aldığını, bir nükleer santralin, hidrolektrik santrallerin devreye girmesinin uzun yılları bulduğunu kaydetti. Buna karşılık Türkiye'nin elinde çok ciddi termik santral kapasitesi bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, bu santrallerde de özel sektörün dinamizmini kullanmak istediklerini dile getirdi.









