Komşu avrodan çıkar mı?

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Panteion Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Siyaset ve Ekonomi Bölümü Başkanı Andreas Antoniades, Avrupa Birliği (AB) ve IMF'den gelecek kredi diliminin alınamaması halinde, " Yunanistan 'ın iflas edeceğini ve maaşları ödemek için kendi parasını basmak zorunda kalacağını" söyledi.

Herhangi bir ülkenin Avro Bölgesi'nden çıkışı ile ilgili prosedürün hiçbir AB anlaşmasında yer almadığına dikkati çeken Antoniades, "Bu yüzden, Avro Bölgesi'nden çıkış resmi olarak yapılamaz. Ancak çok ihtimal dahilinde olduğunu sanmıyorum. Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) da dahil, partilerin yeterli düzeydeki katılımıyla bir koalisyon hükümeti oluşturulacaktır, kurtarma anlaşması yeniden müzakere edilecektir ancak yeni hükümet ülkeyi avrodan çıkaracak bir karar vermeyecektir."

En büyük risk iflas riski, avrodan çıkış değil

Beta Menkul Değerler Finans Analisti Manos Hatzidakis de, "En büyük risk iflas riski, avrodan çıkış değil. Piyasa için likidite çok ciddi öneme sahip. Likiditeye bağlı olarak ekonomide çöküş olabilir" diye konuştu.

Avrodan çıkış ihtimali yüzde 50

Merit Menkul Değerler Finans Analisti Nikos Christodoulou ise "Eğer koalisyon görüşmeleri başarısız olursa, bankalara hücum ihtimali var. Bankalar böylesi bir durumun altından Avrupa Merkez Bankası'nın yardımı olmadan kalkamaz" dedi.