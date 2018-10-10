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Kolombiyalı ihracatçılar İstanbul'a geliyor

Kolombiyalı resmi ajans ProColombia tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 300 Kolombiyalı ihracatçı Afrika, Asya ve Avrupa pazarlarından temsilcilerle buluşacak.

Kolombiyalı ihracatçılar İstanbul'a geliyor

Kolombiyalı resmi ajans ProColombia tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 300 Kolombiyalı ihracatçı Afrika, Asya ve Avrupa pazarlarından temsilcilerle buluşacak.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:22
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Kolombiyalı ihracatçılar İstanbul'a geliyor

BOGOTA

Kolombiyalı 300 ihracatçı, Afrika, Asya ve Avrupa pazarının temsilcileriyle 17-18 Ekim'de İstanbul'da bir araya gelecek.

Kolombiya'da turizm, ihracat ve yabancı yatırımları desteklemekle görevli devlet ajansı ProColombia'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek buluşmaya Kolombiya'dan teknoloji, moda, giyim, aksesuar ve tarım alanlarından 300 ihracatçının katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "üç kıtanın kapısı" olarak nitelendirilen Türkiye'nin, dünya tarımındaki önemine de vurgu yapıldı.

Ayrıca açıklamada, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki ticari buluşmada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, Çin, Güney Kore, Rusya, Singapur ve Güney Afrika'dan yaklaşık 150 pazar temsilcisi ile bir araya gelineceği bilgisi paylaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KolombiyaTürkiyeIhracatProColombia
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