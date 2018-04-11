Kocaeli'nin ihracatında 'aslan payı' AB'nin

KOCAELİ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kocaeli'nin, 2017'nin ilk çeyreğinde 3 milyar 316 milyon 642 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı periyodunda yüzde 7 artarak 3 milyar 545 milyon 961 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alan kent, bu dönemde dünyanın dört bir yanındaki 165 ülke ile 13 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 8,2'sini de tek başına sağladı.

İlk sırada otomotiv sektörü yer aldı

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektör büyük yer tuttu.

Yılın ilk 3 ayında kent ihracatının yüzde 50'sine denk gelen 1 milyar 774 milyon 644 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Ocak-mart döneminde Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 32,2 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 861 milyon 515 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 217 milyon 385 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 197 milyon 959 bin dolarla çelik, 131 milyon 863 bin dolarla elektrik-elektronik, 118 milyon 87 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

AB'ye ihracat yüzde 34,1 arttı

Ocak-mart döneminde Kocaeli'den yapılan ihracatın içerisinde AB'nin payı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde 27 AB üyesine yapılan ihracat, geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 34,1 artışla 2 milyar 539 milyon 748 bin dolar oldu. Kocaeli'nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülkeden 9'unu da AB üyeleri oluşturdu.

Sanayi kentinin yılın ilk 3 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 424 milyon 359 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracatı geçen yılın ocak-mart periyoduna göre yüzde 12,5 arttı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım yılın ilk çeyreğinde yüzde 28,9 artarak 294 milyon 793 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın bir önceki yılın ilk 3 aylık dönemine göre yüzde 38,3 arttığı Fransa, 241 milyon 969 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 238 milyon 959 bin dolarla İspanya, 233 milyon 888 bin dolarla Slovenya takip etti.