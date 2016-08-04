'Koç Holding'e vergi cezası' açıklaması

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanan özel durum açıklamasında, "Şirketimize tebliğ edilen raporlardan anlaşıldığı kadarıyla, 2011 ve 2012 hesap dönemleri için 37 milyon lira vergi aslı, 42 milyon lira vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 79 milyon lira talep edilmiş olup, talep edilen vergi aslı üzerinden ayrıca gecikme faizi de hesaplanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2011 ve 2012 mali yılları ile ilgili olarak şirket nezdinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda, Vergi İnceleme Raporları ile 22 Ağustos 2016 tarihi için tarhiyat öncesi uzlaşma davetinin şirkete tebliğ edildiği bildirildi.

Vergi inceleme raporlarında iştirak satışından kaynaklanan zararlar başta olmak üzere muhtelif uygulamaların eleştiri konusu yapıldığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu vergi inceleme raporları dayanak gösterilerek yapılacak olası tarhiyat ve cezalara karşı, mevcut düzenlemelerdeki ve halen TBMM'de yasalaşma surecinde bulunan kanun tasarısının yasalaşması ile sağlanabilecek olan uzlaşma dahil bütün yasal haklarımız kullanılacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır."