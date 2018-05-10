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Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kâr

Koç Holding yılın ilk çeyreğinde 24,6 milyar TL konsolide ciro, 1,1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı elde etti.

Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kâr

Koç Holding yılın ilk çeyreğinde 24,6 milyar TL konsolide ciro, 1,1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı elde etti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:40
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Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kâr

Koç Holding'in ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre Koç Holding, 2018'in ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 24,6 milyar TL gelir elde ederken, 1,1 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Aynı dönemde kombine yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artışla 1,6 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyon çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde ülke geleceğine olan inanç, dirençli bilanço yapısı ve disiplinli risk yönetimi sayesinde faaliyetlere ve yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini altını çizen Çakıroğlu, "Ülkemizde ve küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi artırarak büyümeyi sürdürüyoruz. Topluluk olarak dijital dönüşüm programımızın da katkısıyla her alanda rekabet gücümüzü ve etkinliğimizi sağlamlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırımlar finansal sonuçlara katkı sağlıyor"

Levent Çakıroğlu, uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen yatırımların Koç Topluluğu'nun finansal sonuçlarına katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk çeyreğinde kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 1,6 milyar TL'ye ulaştı. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Senenin geri kalanında da yatırımlarımızdaki bu ivme devam edecek." bilgisini verdi.

Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin Entek tarafından devralınmasının tamamlanmasıyla yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atmış oldukların bildiren Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Öte yandan, ülkemizde bankacılık sektörünün uzun vadeli büyüme potansiyeline inancımızla, Yapı Kredi'de 4,1 milyar TL tutarında sermaye artışına karar verdik. Bu işlem son 10 yılda ülkemizin bankacılık sektöründe gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak. Koç Topluluğu'nun küresel vizyonu çerçevesinde yurt dışı büyüme de kararlılıkla sürdürüldü. Otokoç Avis Budget Group ile birlikte, Yunanistan'daki Avis Budget operasyonlarının satın alımını gerçekleştirdi. Arçelik ise Hindistan'da 2019'un ikinci yarısında üretime geçmesi planlanan buzdolabı fabrikası için altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Romanya'daki Endüstri 4.0 standartlarına sahip olacak ilk çamaşır makinesi fabrikasının bu sene içinde devreye alınması için de çalışmalarına devam ediyor"

AA

Anahtar Kelimeler:
Koç HoldingLevent Çakıroğlu
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