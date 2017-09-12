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“KOBİ’lere özel politikalar ekonomik büyümeyi hızlandırıyor"

Türkiye ikinci çeyrek büyüme rakamının da ilk çeyrekte olduğu gibi iş dünyasında büyük bir memnuniyet yarattığını belirten TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, “Önümüzdeki döneme dair umutlarımız arttı. Bu büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin 2016 üçüncü çeyrekteki daralmasının sona erdiğini ve ekonominin toparlanma döneminde olduğunu teyit ettiği gibi TÜRKONFED olarak özellikle üzerinde durduğumuz KOBİ odaklı politikaların ekonomik büyümeye olumlu katkısını da gözler önüne sermiştir” dedi.

“KOBİ’lere özel politikalar ekonomik büyümeyi hızlandırıyor"

Türkiye ikinci çeyrek büyüme rakamının da ilk çeyrekte olduğu gibi iş dünyasında büyük bir memnuniyet yarattığını belirten TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, “Önümüzdeki döneme dair umutlarımız arttı. Bu büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin 2016 üçüncü çeyrekteki daralmasının sona erdiğini ve ekonominin toparlanma döneminde olduğunu teyit ettiği gibi TÜRKONFED olarak özellikle üzerinde durduğumuz KOBİ odaklı politikaların ekonomik büyümeye olumlu katkısını da gözler önüne sermiştir” dedi.

12 Eylül 2017 Salı 17:27
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“KOBİ’lere özel politikalar ekonomik büyümeyi hızlandırıyor"

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 5,1 oranındaki büyümesinin, 2016’da beliren yavaşlama tehlikesinden uzaklaşıldığına işaret ettiğini belirten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, sürdürülebilir büyüme için yapısal ve ekonomik reformların uygulanmasının şart olduğuna dikkat çekti. Büyümede Kredi Garanti Fonu (KGF) yoluyla gerçekleşen KOBİ–finansman modelinin büyük etkisi olduğunu düşündüklerini ifade eden Kadooğlu, “Son veriler, KOBİ’lere özel politikalar üretildiğinde, ekonomide hızlı bir geri dönüş sağlanabileceğini gösteriyor. Şimdi odaklanmamız gereken ana alan büyümenin kalitesi ve devamlılığıdır. Bunun yolu da katma değeri yüksek bir üretim modeli ile dijitalleşmenin yönetişimden üretim süreçlerine kadar etkin bir şekilde uygulanmasından geçiyor ” dedi.

Sürdürülebilir Büyüme için KOBİ’lerin Darboğazlarına Yönelik Çözümler Üretilmeli

Özel tüketimin yüzde 3,2 artarak, büyümeye yüzde 1,9 katkı yapmasının, bir önceki çeyreğe göre tüketimin ivmelenmesinin kesildiğini göstermesi açısından önemli bir veri olduğunu dile getiren Kadooğlu, şöyle devam etti: “Devletin nihai tüketim harcamalarının da yüzde 4,3 azalması ve büyümeyi yüzde 0,6 aşağı çekmesi dikkat çekici. Ayrıca ihracatın büyümeye yüzde 2.25 katkı yapması da olumlu bir gelişme. Nitekim 10 aydır ihracatta yaşadığımız artış trendine ek olarak reel sektöre verilen desteklerin geri dönüşlerinin alındığını görüyoruz. Yatırımlar içinde inşaattaki büyüme yüzde 25 iken, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 9 daralma gözleniyor. Yatırımlardaki hızlanma ve özel tüketim harcamalarındaki yavaşlamanın, sürdürülebilir büyüme modeli ile uyumlu olması için, makine ve teçhizat yatırımlarının da ivmelenmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadeli büyüme potansiyelini, yatırımların kalitesinden etkilenecek olan faktör verimlilikleri belirleyecek. Bu da makine ve teçhizat alanına, insan kaynaklarına yatırım yapmadan hızlanamaz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de, TÜRKONFED olarak her platformda dile getirdiğimiz KOBİ’lerin darboğazlarına yönelik çözümler üretilmesinin, finansman tarafında olduğu gibi hızlı geri dönüşler sağlamasını bekliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
KOBİTÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU
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