Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü

İsmet Gergerli

, Ekonomi Muhabirleri Derneğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fonun işleyişine ilişkin bilgiler veren Gergerli, fonun, piyasayı ekonomik anlamda regüle etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Gergerli, KGF olarak risk primi ve kredi maliyetlerini düşürdüklerini, bunun en somut göstergesinin de TOBB Nefes Kredisi olduğunu belirtti.

İsmet Gergerli, "Şu anda elimizde daha 15 milyar liraya yakın imkan var. 15 milyar liraya kadar büyüme imkanımız bulunuyor. Bize sağlanacak imkan 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkartılacak. Bunun çarpanı da 250 milyar liraya kadar bize kefalet verme imkanı sağlayacak. Bizim 250 milyar liralık kefalet hacmiyle sistemde müdahil olmamız çok önemli bir proje. Bu imkanla bankacılık sektörünün rahatlamasını, risk primlerini yönetmesini hem de KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamış olacağız." dedi.

AA