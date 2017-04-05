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KOBİ kredilerinden 122 bin işletme yararlandı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ'lere verilmeye başlanan kredilerle ilgili, "Yaklaşık 122 bin civarında vatandaşımız kredilerini almış durumda. 3 milyar liranın üzerinde kredi piyasaya girmiş durumda." dedi.

KOBİ kredilerinden 122 bin işletme yararlandı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ'lere verilmeye başlanan kredilerle ilgili, "Yaklaşık 122 bin civarında vatandaşımız kredilerini almış durumda. 3 milyar liranın üzerinde kredi piyasaya girmiş durumda." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:37
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KOBİ kredilerinden 122 bin işletme yararlandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, yaptığı açıklamada, esnafa faizsiz kredi uygulaması kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kredinin KOBİ'ler tarafından kullanılmasıyla beraber piyasaya çok önemli bir para girişinin olacağını ifade eden Biçer, "Başlattığımız uygulamayla 460 bin 167 işletmeye kredi vermek için yola çıktık. Böylece toplamda 11 milyar liraya yakın bir kredi hacmi oluşacak. Yani herkes krediyi kullanırsa inşallah 11 milyar liraya yakın kredi piyasaya girmiş olacak." diye konuştu.

Yaklaşık 3 haftadır bankaların bu kredileri kullandırmaya başladığını belirten Biçer, "Faizini biz ödüyoruz, ana para riski tamamen bankanın. Banka krediyi kullandırıyor. Yaklaşık 122 bin civarında vatandaşımız kredilerini almış durumda. 3 milyar liranın üzerinde kredi piyasaya girmiş durumda." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KOBİ KredileriKOBİKosgebRecep BiçerFaizsiz KrediFaiz
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