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KOBİ kredileri bir yılda yüzde 12,1 arttı

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı, mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 12,1 artarak 448,1 milyar liraya ulaştı.

KOBİ kredileri bir yılda yüzde 12,1 arttı

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı, mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 12,1 artarak 448,1 milyar liraya ulaştı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:51
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KOBİ kredileri bir yılda yüzde 12,1 arttı

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 12,1 artarak 448,1 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Mart 2017 itibarıyla KOBİ kredileri bazında en fazla artış mikro ölçekli işletmelere verilen kredilerde yaşandı. Mikro ölçekli işletmelere kullandırılan kredi tutarı, mart sonu itibarıyla bir yılda yüzde 15,2 artarak yaklaşık 120 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam krediler içinde en fazla payı ise yüzde 40,2 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi tutarı mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 12,4 artarak 180,2 milyar liraya çıktı.

Küçük işletmelere kullandırılan krediler de söz konusu dönemde yüzde 9,3 artarak 148 milyar liraya ulaştı.

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 12,1 artarak 448 milyar 107 milyon liraya yükseldi. KOBİ'lere kullandırılan krediler geçen yılın sonuna göre de yüzde 6,6 artış kaydetti.

BDDK verilerine göre, KOBİ kredisi kullanan müşteri sayısı 2017'nin mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 10,6 artarak 3 milyon 31 bin 691'e çıktı. Müşteriler içinde en büyük payı ise yüzde 77,6 ve 2 milyon 352 bin 86 adetle mikro işletmeler aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KOBİKOBİ KredileriKrediFaiz
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