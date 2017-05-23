Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu

BURSA - Kış lastiği uygulaması sayesinde Türkiye'deki lastik pazarının son 5 yılda hızlı büyüdüğü, gelecek 5 yılda da dünya ortalamasının üzerinde büyüme yakalayacağı bildirildi.

Bir lastik firmasının Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden 2-3 yılda bir yapılan lastik değişiminin, sürücülerin bilinçlenmesi sonucunda artık hem kış hem de yaz aylarında yapıldığını söyledi.

Bu durumun, lastik sektörünün büyümesini sağladığını dile getiren Korel, "Türkiye'de şu anda 23 milyona yakın lastik pazarından bahsediyoruz. Bu pazarın daha da hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Sık araç değiştirilmesi ve özellikle kış lastiği uygulamasının pazara olumlu etki yarattığını vurgulayan Korel, "Daha hızlı araç değiştiriyoruz. Bunun da getirdiği sirkülasyon var. Teknolojiler gelişiyor. Bütün global oyuncuların getirdiği teknolojiler Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Dünyada lastik pazarında son beş yılda yüzde 12 olan büyüme, Türkiye'de aynı dönemde yüzde 28 olarak gerçekleşti. Yakalanan pazar büyüklüğünde en önemli etken kış lastiği uygulaması oldu." diye konuştu.

Büyük jant modası da tüketimi artırıyor

Korel, lastik teknolojisinin geliştiğini ve lastiklerin ömrünün uzadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Daha az yakıt harcasın diye lastikler inceliyor. Baktığınızda bunlar birbirini etkileyen faktörler. Bu sektörde gelecek 5 yılda daha fazla büyüme olacağını düşünüyoruz. Lastik ömrü artıyor doğru ama aynı zamanda daha büyük jant ebatlarındaki trend de artıyor. Daha küçük jant kullanan araba sahibi, büyük jant kullanmak istiyor. Bunlar tüketimi artıran moda veya trendler. Otomobil üreticileri ve birlikte çalıştığımız iş ortakları da yatık tasarrufuna, sese, performansa ve fren mesafesine bakıyor. O yüzden bütün bu etkenlere baktığımızda sürücüler, lastiklerinde daha hızlı değişime ihtiyaç duyuyor. O yüzden biz gelecek 5 yılda da dünya pazarından yüzde 5-6 daha fazla büyürüz diye tahmin ediyoruz."