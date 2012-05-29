Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kırmızı et üretimi 85 arttı

Tarım Bakanı Eker, 2002 yılında 5,9 milyar dolar olan hayvansal hasılanın, 2011'de 18 milyar dolara ulaştığını bildirdi

Kırmızı et üretimi 85 arttı

Tarım Bakanı Eker, 2002 yılında 5,9 milyar dolar olan hayvansal hasılanın, 2011'de 18 milyar dolara ulaştığını bildirdi

29 Mayıs 2012 Salı 13:21
1159 Okunma
Kırmızı et üretimi 85 arttı
TBMM - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2002 yılında 5,9 milyar dolar olan hayvansal hasılanın, 2011'de 18 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Eker, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın yazılı soru önergesine verdiği cevapta, bakanlık tarafından yapılan destek ve çalışmalar neticesinde hayvancılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.
2002 yılında 5,9 milyar dolar olan hayvansal hasılanın, 2011 yılında 18 milyar dolara ulaştığını belirten Eker, sığır sayısının 2002-2010 döneminde yüzde 16 artışla 9,8 milyondan 11,3 milyona, toplam sığır sayısı içindeki kültür ırkı hayvan oranının ise yüzde 19'dan yüzde 37'ye çıktığını bildirdi.
Süt üretiminin 2002-2010 yılları arasında yüzde 61 oranında artışla 8,4 milyon tondan 13,6 milyon tona yükseldiğini belirten Eker, 2002-2011 döneminde kırmızı et üretiminin ise yüzde 85 oranında bir artışla 420 bin tondan 777 bin tona çıktığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:22
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Et
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
misafir 2012-05-31 11:15:57

türkiyede kırmızı et üretimi artmadı,et fiyatları yükseldi 2002 de 10tl olan et fiyatı bugün 25tl dir,sayın mehdi eker madem et üretimi arttı niye ozaman kurban bayramlarında canlı hayvan ithalatı yapıyorsunuz,karkas kesilmiş et ithalatı yapıyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ