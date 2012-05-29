Kırmızı et üretimi 85 arttı

TBMM - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2002 yılında 5,9 milyar dolar olan hayvansal hasılanın, 2011'de 18 milyar dolara ulaştığını açıkladı.



Eker, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın yazılı soru önergesine verdiği cevapta, bakanlık tarafından yapılan destek ve çalışmalar neticesinde hayvancılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

2002 yılında 5,9 milyar dolar olan hayvansal hasılanın, 2011 yılında 18 milyar dolara ulaştığını belirten Eker, sığır sayısının 2002-2010 döneminde yüzde 16 artışla 9,8 milyondan 11,3 milyona, toplam sığır sayısı içindeki kültür ırkı hayvan oranının ise yüzde 19'dan yüzde 37'ye çıktığını bildirdi.

Süt üretiminin 2002-2010 yılları arasında yüzde 61 oranında artışla 8,4 milyon tondan 13,6 milyon tona yükseldiğini belirten Eker, 2002-2011 döneminde kırmızı et üretiminin ise yüzde 85 oranında bir artışla 420 bin tondan 777 bin tona çıktığını kaydetti.