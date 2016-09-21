"Kırmızı et fiyatları stabil hale gelecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurban Bayramı'nda 924 bin büyükbaş, 2 milyon 940 bin küçükbaş hayvan kesildiğini ifade eden Çelik, bayram sonrası Et ve Süt Kurumuna herhangi bir hayvan iadesi olmadığını bildirdi.

Çelik, Kurban Bayramı sürecinde et fiyatlarında spekülatif dalgalanmalar olmadığını dile getirerek, Türkiye genelinde bayram öncesinde karkas kilogram fiyatının 25-26 lira arasında değiştiğini, bayram sonrasında da fiyatlarda bir oynama olmadığını söyledi.

Bu sene temmuz ayına kadar yaklaşık 250 bin besi hayvanının Türkiye’ye ithal edildiğini belirten Çelik, "Yıl içerisinde ortalama 400-450 bin civarındaki ihtiyacı karşılamak için de şu anda ESK olarak besilik hayvan ithalatımız başladı. 17 bin hayvan ilk partide geldi üreticilere, besicilere dağıtıldı. 9 Eylül itibarıyla 10 bin hayvan geldi ve 24 Eylül tarihi itibarıyla 7 bin, 28 Eylül’de de 20 bin olmak üzere 47 bin hayvan besicilerimize verilmiş olacak. Ekim ayında da bu dağıtımı devam ettireceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. İlk müracaat kim tarafından yapılmışsa, hangi besici ve üretici tarafından yapılmışsa bu sıra gözetilerek bu ithal edilen hayvanların üreticilerimize dağıtılacağını herkesin özellikle bilmesini istiyorum. Bu konuda güzel bir zincir kurduk, yani kırmızı et sanayi yerel marketler ve tüketim anlamında kasaplar ve tüketici zincirini kurduk ve önümüzdeki günlerde et fiyatlarının çok daha stabil hale geleceğini bütün kamuoyu görecek." diye konuştu.

Milli Tarım Projesi

Çelik, Milli Tarım Projesi ile ilgili bilgiler vererek, bitkisel üretimde havza bazlı üretim modeline geçileceğini, 941 havza belirlediklerini kaydetti. İthalata dayalı bir hayvancılık anlayışını ortadan kaldıracaklarının altını çizen Çelik, damızlık çiftliklerinin kurulacağını belirtti.

Yaklaşık 22 ili hayvan yetiştiriciliği bölgesi ilan edeceklerini ifade eden Çelik, oralarda yem bitkilerine çok ciddi destek vereceklerini bildirdi. Çelik, böylece bir tarafta yetiştirici bölgesi, bir tarafta besi bölgesi, bir tarafta da süt ve sanayi bölgesi olmak üzere Türkiye'nin üç bölgeden oluşacağına dikkati çekti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bu konuları ciddi şekilde görüştüklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kurula gerekli sunumları yaptık ve hep beraber ittifakla şu kararı aldık, 'Tarımsal üretimde bir karış toprağın zayi edilmemesi, en rasyonel şekilde toprakların kullanılması, hayvancılıkta kendi bünyesinde, kendi meralarında hayvanları yetiştiren bir ülke noktasına gelinmesi konusunda bir seferberlik içerisinde olacağız'. Şimdi ilk etapta baktığımız zaman nadasa terk edilmiş alanlar var, bu alanları küçülteceğiz, ekilmeyen alanları devreye koyacağız, bu arazileri toplulaştıracağız ve gerçekten ihtiyaç duyulan ürünün ihtiyacı en iyi karşılayacak arazide ekilmesi gibi teknik düzenlemeleri yaptığımız zaman ilk etapta 11 milyar liralık tarımsal hasılada artış bekliyoruz. 2017 yılında hemen bu sisteme geçiyoruz, 2017-2018 yılında artık üretici neyi, ne zaman, nasıl ekeceğini bilen ve ne imkanı elde edeceğini de bilen bir noktaya da gelmiş olacak, yaygın bir eğitim faaliyetini Türkiye sathında gerçekleştireceğiz."