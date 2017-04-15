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Kiraz, üreticisinin yüzünü güldürecek

Şehzadeler Ziraat Odası Başkan Vekili Özel, "Bölgemizde bu yıl kiraz rekoltesinin en az 150 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Don olayı yaşanmaması üreticilerimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Kiraz, üreticisinin yüzünü güldürecek

Şehzadeler Ziraat Odası Başkan Vekili Özel, "Bölgemizde bu yıl kiraz rekoltesinin en az 150 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Don olayı yaşanmaması üreticilerimizin yüzünü güldürdü." dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 16:22
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Kiraz, üreticisinin yüzünü güldürecek

Şehzadeler Ziraat Odası Başkan Vekili Ziya Özel, "Bölgemizde bu yıl kiraz rekoltesinin en az 150 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Don olayı yaşanmaması üreticilerimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege bölgesinde ilk kiraz hasadının Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesinde yapıldığını ve ürünün, kilogramı 250 liradan satıldığını söyledi.

Kiraz üreticilerinin 2 yıldır don olayı ve yağış nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özel, bu yıl don olayı olmadığı için yüksek rekolte beklediklerini belirtti. Özel, "Bölgemizde bu yıl kiraz rekoltesinin en az 150 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Don olayı yaşanmaması kiraz üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Geçen yıl kiraz, tüccar tarafından 8-10 liradan alınmıştı. Bu yıl da en az 10-15 lira arasında fiyat beklentimiz var." diye konuştu.

Özel, bu yıl mahalle içindeki küçük dükkanlarda tüccarlar tarafından alım yapılmayacağını, alışverişlerin, açılacak Şehzadeler Belediyesi Kiraz Alım Merkezi'nde olacağını kaydetti.

Kiraz üreticisi İlyas Coşkuner de yüksek rekolte beklentisi içinde olduklarını, ürünlerinin kilogram başına en az 10 liradan satılacağını düşündüğünü söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehzadeler Ziraat OdasıZiya ÖzelKiraz
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