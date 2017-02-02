Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87343
ALTIN
146.193
DOLAR
3.7329
STERLIN
4.7406
EURO
4.0360
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Kiralık konutta talep de kira da düştü

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, "Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu, şimdi tablo tam tersine döndü. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen, talep hala az." dedi.

Kiralık konutta talep de kira da düştü

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, "Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu, şimdi tablo tam tersine döndü. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen, talep hala az." dedi.

02 Şubat 2017 Perşembe 11:43
9 Okunma
Kiralık konutta talep de kira da düştü

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'daki kiralık daire fiyatları, satılık konutlardaki arz-talep dengesi ve günlük kiralık evlere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İstanbul'da genelinde bölge ayrımı olmadan kiralık daire fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüş yaşandığını, kiralık ev adedinin arttığını belirten Aşa şunları anlattı:

"Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu, şimdi tablo tam tersine döndü. Bir emlakçının elinde onlarca kiralık ev var. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen talep hala az. Bu düşüşten ilk etkilenen merkezi konumlar oldu. Geçen sene Beşiktaş'ta 3 bin lira olan ev şu an 2 bin 500'e, 2 bin 500 seviyelerinde olan 2 bin liraya, 2 bin seviyesinde olan ev bin 500 seviyelerine düştü. Düşüşün bir kaç nedeninden bahsetmek mümkün. Birincisi Suriyeli akımı durdu, akın akın gelme yok, gelen geldi yerleşen yerleşti, bu faktör kalktı. İkincisi fiyat yüksekliğinden dolayı üniversite öğrencileri İstanbul'u gözden çıkardı.

Üçüncü olarak kentsel dönüşüm dolayısıyla yenilenen binalarda kapasite arttı ve artmaya da devam ediyor. Burada bir kapasite artışı yaşandı. Kentsel dönüşüm etkisi bundan sonra da devam edecek. Bundan sonraki süreçte düşüş olmasa da bir yükseliş beklemiyorum ama talep olmazsa düşmeye devam eder tabi. Şu an için fiyatların olması gereken seviyeye geldiğini söyleyebiliriz."

Konutta devam eden projeler olduğunu, kentsel dönüşümdeki kapasite artışının da devam edeceğini anımsatan Aşa, bu anlamda düşüşlerin devam etmesinin ya da fiyatlarda gevşemenin devam edebileceğini söyledi.

Satılık konutlarda da şu an beklenen talebin olmadığını bildiren Aşa, fiyatların yüksek olduğunu savundu. Alıcı kitlenin talebine göre fiyatların talebi karşılamadığını belirten Aşa, bu yüzden müşterilerin şu an uygun fiyatlı ikinci el konuta yöneldiğini, fiyatların biraz daha gevşemesi ya da alıcının talebine uygun projelerin üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonutKiraKiralık EvKiralık DaireKentsel DönüşümSatılık Konut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ve hafif ticari araç satışı yüzde 8 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç satışı yüzde 8 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı altın hesapları kabardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı altın hesapları kabardı
Ocakta 10 elektrik santrali devreye alındı
Ocakta 10 elektrik santrali devreye alındı
Küresel piyasalar Fed sonrası sakin
Küresel piyasalar Fed sonrası sakin
Kar yağışı balık fiyatlarını yükseltti
Kar yağışı balık fiyatlarını yükseltti
Ocakta ihracat yüzde 15 arttı
Ocakta ihracat yüzde 15 arttı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ