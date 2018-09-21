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Kira artışı ve taşınmaz değerlemesinde yeni dönem

Yeni Ekonomi Programı'na göre, kira artışları kura bağlı olarak artan üretici fiyat endeksi yerine tüketici fiyatlarındaki artışa göre belirlenecek.

Kira artışı ve taşınmaz değerlemesinde yeni dönem

Yeni Ekonomi Programı'na göre, kira artışları kura bağlı olarak artan üretici fiyat endeksi yerine tüketici fiyatlarındaki artışa göre belirlenecek.

21 Eylül 2018 Cuma 12:29
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Kira artışı ve taşınmaz değerlemesinde yeni dönem

ANKARA -  2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) emlak sektörüne yönelik önemli tedbirler yer alıyor. Buna göre, kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek üretici fiyatları yerine tüketici fiyatları çerçevesinde belirlenecek. 

Öte yandan, taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak. Böylece, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değeri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecek. İmar planı revizyonlarıyla oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacak.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) yüksek artışlara dikkati çekerek, "Çok önemli bir karar, bu sene ÜFE'deki yükselişten dolayı kira artışları yüzde 19'a ulaştı. Vatandaşı koruyacak bir önlem almak gerekiyordu, kira artışlarının tüketici fiyatlarına bağlanmasını doğru buluyorum. Tüketicinin geliri belli düzeyde olunca bu ekstra maliyetler kiracıda sıkıntı yaratacaktı." dedi.

ÜFE'deki yüksek artışlar nedeniyle artık ev sahipleri ve kiracıların kira bedellerinde yüzde 10 civarında artış uygulamaya çalıştığını belirten Taylan, ÜFE'deki artışın uzun sürmesi halinde, kira artışlarının bu düzeyde kalmayabileceğini söyledi. Taylan, YEP'teki hedefin, yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Tapu harcı yüzde 1'e düşürülsün"

YEP'te yer alan taşınmaz değerleme sisteminin de çok önemli bir soruna çözüm getirmesini beklediklerini aktaran Taylan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu konuda çalışma yaptığını bildirdi.

Taylan, bu düzenlemeyi yapmadan önce insanların konutlarını neden gerçek değerinden satmadığının incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi, tapu harçları ve emlak beyan değerlerinin yüksek olması. Bu konuda bir düzenleme yapılmasını toplum da biz de destekleriz. Tapu harçlarının ciddi anlamda düşmesi gerekiyor ki insanlar bu yola tevessül etmesin. Büyük şehirlerde emlak vergi oranları ikiyle çarpılıyor, emlak vergi beyan değerinde çarpanın düşürülmesi gerekiyor. İnsanlar bir gayrimenkul alıp 3 ay sonra satması gerektiğinde ciddi gelir vergisi ödüyor. Gelir vergisiyle de ilgili düzenleme yapılması lazım. Eğer bunlar yapılır ve vatandaşa mağduriyet yaratılmazsa bunu savunuyoruz. Zaten vatandaş da sistemden memnun değil. Tapu harçları, emlak beyan değeri ve gelir vergisi düşürülürse vatandaş güle oynaya gider gayrimenkulünü gerçek satış değerinden gösterir. Vatandaşa ekstra külfet getirmeyecek bir düzenleme yapılması gerekiyor."

Tapu harçlarının 31 Ekim'e kadar yüzde 3 olarak belirlendiğini anımsatan Taylan, "Harçlar yaklaşık bir ay sonra yeniden yüzde 4 olacak. Harçlar yüzde 1 ve altına kalıcı olarak düşürülmeli." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Ekonomi ProgramıKira ArtışıTaşınmaz DeğeriYeni Dönem
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