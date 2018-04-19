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KİPTAŞ'ın sosyal konutlarına 6 kat başvuru geldi

KİPTAŞ'ın Silivri'de orta ve alt gelirliler için hayata geçireceği 1508 konutluk Silivri Konutları 3. Etap Projesine 20 günde 9 bine yakın başvuru geldi.

KİPTAŞ'ın sosyal konutlarına 6 kat başvuru geldi

KİPTAŞ'ın Silivri'de orta ve alt gelirliler için hayata geçireceği 1508 konutluk Silivri Konutları 3. Etap Projesine 20 günde 9 bine yakın başvuru geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:24
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KİPTAŞ'ın sosyal konutlarına 6 kat başvuru geldi

KİPTAŞ, Silivri'de dar ve orta gelirliler için sosyal konut olarak hayata geçireceği 1508 konutluk Silivri Konutları 3. Etap Projesi 9 bine yakın başvuru aldı.

Alınan bilgiye göre, 28 Mart'ta başvuruları başlayan ve dün sona eren sosyal konutlar için 20 günde 6 kat fazla talep geldi.

E-5 karayolu ve TEM otoyoluna yakın mesafede, Silivri'nin merkezinde inşa edilecek projede yer alan 2+1 konutlar 195 bin liradan satışa çıkarılmış, 36 ay vade imkanı sunulmuştu.

İstanbul sınırları içerisinde yaşayan ve hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla geliştirilen projenin kura çekilişi 28 Nisan'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

"Sosyal konut projelerine ağırlık vereceğiz"

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evi olmayan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayalini gerçekleştirmek için sosyal konut projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Silivri Konutları 3. Etap'a 20 günde aldığımız 9 bine yakın başvuru sosyal konut projelerine daha da ağırlık vermemiz gerektiğini gösterdi." dedi.

KİPTAŞ olarak İstanbul'un her yerinde, farklı gelir grupları için aynı anda birçok proje hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, halka daha modern, sağlıklı, güvenilir, deprem riski öngörülerek inşa edilmiş yepyeni evler teslim ettiklerini vurguladı.

Yıldırım, önceliklerinin ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara kaliteli ve zengin donatı alanlarına sahip sağlıklı yapılar sunmak olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal konut projelerine de bu amaçla ağırlık vermeye devam edeceğiz. Silivri Konutları 3.Etap projemiz sahil hattıyla, E-5 ve TEM Otoyolu'na yakınlığıyla konut sahiplerine ulaşım avantajı da sağlayacak. Silivri'nin gelişimi için örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirmekten ve bu değerli bölgeye daha çok değer kazandırıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 28 Nisan'da yapılacak kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
KiptaşSilivriTem Otoyolu
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