Kipaş Holding'den 350 milyon avro kağıt fabrikası yatırımı

KAHRAMANMARAŞ - TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, dünyanın yeni buluşlar ve stratejik yatırımlarla, özel sektörle kalkındığını söyledi.



Kipaş Holding tarafından Türkoğlu ilçesinin Kılılı beldesinde 350 milyon avro yatırımla yapılacak kağıt fabrikasının temeli, törenle atıldı.



TBMM Başkanvekili Sağlam, törende yaptığı konuşmada, kağıt sektörünün çok önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Kentte sanayi sektörünün çeşitlenmeye başladığına işaret eden Sağlam, ''Onun için bugün burada temeli atılacak olan bu yatırım çok önemli. Hepimiz için bir iftihar kaynağı'' dedi.



Hazırlanan yeni teşvik sisteminin Türkiye için önemine değinen Sağlam, teşvik modelinin hayata geçirilmesinde asıl rolü iş adamlarının oynayacağını söyledi. Kahramanmaraşlı iş adamlarının geçmişte aldıklarını başarıyla kullandığını ve notlarının çok iyi olduğunu belirten Sağlam, iş adamlarından yeni yatırım için ellerini çabuk tutmalarını istedi.



Modern dünyada devletlerinin, iş adamlarının önünü açmak için altyapıya önem verdiğini ifade eden Sağlam, ''Artık, devletler girişimcileri teşvik ediyor. Dünya yeni buluşlar ve stratejik yatırımlarla, özel sektörle kalkınıyor'' şeklinde konuştu.



Vali Şükrü Kocatepe ise Kahramanmaraş'taki bu yatırımın sadece kente değil Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini vurguladı.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil de teşvik modeli ile yeni yatırımcılara fırsatlar sunulduğunu, ancak müteşebbisi olmayan şehirlerin bu fırsattan yeterince yararlanamadığını ifade etti.



Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, konuşmasında, özellikle bu yatırımın dış finans kaynağı ile yapılıyor olmasının önemine değindi.



Milletvekili Sıtkı Güvenç de, Türkiye'nin son 10 yılda büyük bir sanayi hamlesi içerisinde bulunduğunu ve bu sanayi hamlesinin dalga dalga Anadolu'nun her köşesine yayılacağını söyledi.



Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ise bu yatırımın şehrin 10 yıl sonra nereye geleceğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.



-''Avrupa'nın ilk 10 kağıt fabrikası arasında yerini alacak''-



Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz ise konuşmasında, Kipaş'ın 28 yıl önce 30 işçi ile yola çıktığını hatırlatarak, bugün 8 bin çalışan, 28 fabrika ve 6 farklı sektörde 1 milyar dolarlık ciro ile Türkiye'nin sanayi lokomotifi haline geldiklerini belirtti.



Kahramanmaraş sanayisine çeşitlilik kazandırmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Öksüz, Avrupa Birliği ile rekabet edebilecek tesisler kurmaya çalıştıklarını kaydetti.



Kağıt yatırımımın 16 ayda tamamlanacağını bildiren Öksüz, ''Tesis hizmete girdiğinde Avrupa'nın ilk 10 kağıt fabrikası arasında yerini alacak. Yaklaşık 350 milyon avroya mal olacak olan yatırımız hayata geçtiğinde yıllık 500 bin ton kağıt üretimi yapacağız. Fabrikada geniş ürün yelpazesi içerisinde fluting, testliner, beyaz testliner, imitasyon kraft, grey board ve core board üretilecek'' dedi.



İşletmenin elektrik ve buhar ihtiyacını da kuracakları enerji santrali ile sağlayacaklarını ifade eden Hanifi Öksüz, tesiste yüzde 100 atık kağıt kullanacaklarını ve yılda 3 milyon yetişkin ağacın kesilmesini önleyeceklerini belirtti. Öksüz, kağıt yatırımının tamamen dış finans kaynakları ile hayata geçireceklerini ve Dünya Bankası'nın Kahramanmaraş'ta ilk kez bir projeye kredi vereceğini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, butona basarak temele ilk harcı koydu.



Törene, eski TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, iş adamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

