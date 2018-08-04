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Kimya ihracatı temmuzda yüzde 24,25 arttı

İKMİB verilerine göre, bu yılın temmuz ayında kimya ihracatı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 24,25 artarak 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kimya ihracatı temmuzda yüzde 24,25 arttı

İKMİB verilerine göre, bu yılın temmuz ayında kimya ihracatı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 24,25 artarak 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:15
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Kimya ihracatı temmuzda yüzde 24,25 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, bu yılın temmuz ayında kimya ihracatı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 24,25 artarak 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, kimya ihracatında geçen ay ilk 10'da yer alan ülkeler ABD, Irak, Almanya, Çin, Mısır, İtalya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve İsrail oldu.

Sektörün temmuz ayı ihracatı, 1 milyar 482 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi ihracatında, temmuz ayında ABD zirveye oturdu.

Kimya sanayinin ABD’ye ihracatı, bu yılın temmuz ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 173,18 artışla 171 milyon 424 bin dolar oldu ve son 5 yılda ABD’ye yapılan en fazla ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldı.

2018 yılının 7 aylık dönemde ise ABD’ye yapılan ihracat, 568 milyon 782 bin dolar ile Almanya’yı geçerek birinciliğe yükseldi. ABD’ye en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, organik kimyasallar, barut, patlayıcı maddeler ve türevleri, kauçuk, kauçuk eşya ve anorganik kimyasallar ürünleri ihraç edildi.

Kimya alt sektörlerinde en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Alt sektörlerde plastik ve mamulleri ihracatı, kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Temmuz ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamulleri, 504 milyon 472 bin 599 dolarlık ihracatla ilk sıraya oturdu.

İkinci sırada 251 milyon 878 bin 809 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 167 milyon 601 bin 327 dolarla üçüncü sırayı aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk 10'da yer alan diğer sektörler ise kauçuk, kauçuk eşya, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, eczacılık ürünleri, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, muhtelif kimyasal maddeler, organik kimyasallar ve yıkama müstahzarları oldu.

Sektörün 7 aylık ihracat performansına bakıldığında ise ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre ihracatın yüzde 8,66 artışla 9 milyar 914 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler ABD, Almanya, Mısır, Irak, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, stratejik öneme sahip kimya sektörünün ihracatında, bu ay ABD’nin zirvede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere son dönemde ABD ile Türkiye arasında üzücü bir gerilim söz konusu. Gerek ABD’nin Çin’e karşı yaptırımları gerekse de Türkiye’ye uygulamaya çalıştığı yaptırım sonucu birçok sektörümüzün ihracatında kayıplar yaşanırken, kimya sanayide, temmuz ayında 2017'nin temmuz ayına göre 173,18 artışla 171 milyon 424 bin dolar ile en çok ihracatı ABD’ye gerçekleştirdik. Bu rakam aynı zamanda ABD’ye gerçekleştirilen son 5 yıldaki en fazla ihracat rakamı ile rekor oldu.

Ayrıca, 2018 yılı 7 aylık döneme baktığımızda da yine ABD’nin Almanya’yı geçerek, 568 milyon 782 bin dolar ile en çok kimya ihracatı gerçekleştirilen ülke konumuna yükseldiğini görüyoruz. Bu durum kimya sektörümüz adına sevindirici olsa da, ülkemizin ABD ile yaşadığı son kriz bizleri endişelendiriyor. Dost ve müttefik, iki ülkenin uzun yıllara dayalı ticari ilişkilerinin de olumsuz etkilenmemesi için ABD yönetiminin ve Türkiye’nin atacağı adımlar çok önemli. Krizin uzamadan karşılıklı saygı çerçevesinde çözüme kavuşmasını diliyorum. Bununla birlikte ABD dışında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda temmuz ayında Hindistan’a yapılan kimya ihracatının yüzde 420,48 gibi yüksek bir artış göstermesi de dikkat çekici bir gelişme."

AA

Anahtar Kelimeler:
İKMİBKimya
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