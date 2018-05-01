Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor

Tescilli Kilis zeytinyağının ihracattaki payını artırmak amacıyla Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yurt dışında pazar ağı kuruluyor.

Arkeolojik kazı çalışmalarında 2 bin yıl öncesine ait zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimini sembolize eden kalıntılar bulunan Kilis'te Organik Zeytin Üreticileri Birliği, başta Japonya ve ABD olmak üzere yurt dışında tanıtım programları düzenleyerek, zeytinyağı üretim ve ihracatında söz sahibi olmak için çalışıyor.

Birlik Başkanı Hüseyin Polat, yaptığı açıklamada, tesisi 2011 yılında kurduklarını belirterek, kentte üretilen zeytinyağını tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Kadınların kooperatif çalışmalarından etkilenerek birliği oluşturduklarını anlatan Polat, "Bizim ilerlememize kadınlar öncülük etti. Onlar kooperatif kurduktan sonra biz de erkekler olarak Kilis'in zeytinyağının tanıtımına katkı vermek istedik. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle çalışmalara başladık." diye konuştu.

"Yurt dışından büyük siparişler alıyoruz"

Kilis zeytinyağının, Mezopotamya'nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en iyi ürünü olduğunu iddia eden Polat, şunları kaydetti:

"Kesinlikle ilaç ve gübre kullanmadan zeytin üretiyoruz. Dağdan çiftçimiz kasalara dolduruyor getiriyor, tesisimizde de el değmeden üretiliyor. Katar'a 5 ton sattık. Çin, Amerika ve Fransa'dan da talepler oldu. Yıllık 250 ton üretim yapıyoruz. Son iki yıldır zeytin tutmadığından istediğimiz şekilde ihracat yapamadık. İlk ihracatımızı Katar'a gerçekleştirdik. Bu sene zeytin çok olduğu için büyük ihracat yapacağız. Katar'a 100 ton zeytinyağı satacağız. Kurumlarımız da Kilis'in zeytinini hak ettiği yere getirdiler. Devlet çalışana her zaman destek veriyor."