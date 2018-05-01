Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104283
ALTIN
172.309
DOLAR
4.0890
STERLİN
5.6222
EURO
4.9279
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de...
'Et açığının çözümü ıslahta'
'Et açığının çözümü ıslahta'
Hibrit araç satışında artış
Hibrit araç satışında artış
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 

Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor

Tescilli Kilis zeytinyağının ihracattaki payını artırmak amacıyla Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yurt dışında pazar ağı kuruluyor.

Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor

Tescilli Kilis zeytinyağının ihracattaki payını artırmak amacıyla Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yurt dışında pazar ağı kuruluyor.

01 Mayıs 2018 Salı 11:36
0 Okunma
Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor

Tescilli Kilis zeytinyağının ihracattaki payını artırmak amacıyla Valilik öncülüğünde, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yurt dışında pazar ağı kuruluyor.

Arkeolojik kazı çalışmalarında 2 bin yıl öncesine ait zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimini sembolize eden kalıntılar bulunan Kilis'te Organik Zeytin Üreticileri Birliği, başta Japonya ve ABD olmak üzere yurt dışında tanıtım programları düzenleyerek, zeytinyağı üretim ve ihracatında söz sahibi olmak için çalışıyor.

Birlik Başkanı Hüseyin Polat, yaptığı açıklamada, tesisi 2011 yılında kurduklarını belirterek, kentte üretilen zeytinyağını tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Kadınların kooperatif çalışmalarından etkilenerek birliği oluşturduklarını anlatan Polat, "Bizim ilerlememize kadınlar öncülük etti. Onlar kooperatif kurduktan sonra biz de erkekler olarak Kilis'in zeytinyağının tanıtımına katkı vermek istedik. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle çalışmalara başladık." diye konuştu.

"Yurt dışından büyük siparişler alıyoruz"

Kilis zeytinyağının, Mezopotamya'nın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en iyi ürünü olduğunu iddia eden Polat, şunları kaydetti:

"Kesinlikle ilaç ve gübre kullanmadan zeytin üretiyoruz. Dağdan çiftçimiz kasalara dolduruyor getiriyor, tesisimizde de el değmeden üretiliyor. Katar'a 5 ton sattık. Çin, Amerika ve Fransa'dan da talepler oldu. Yıllık 250 ton üretim yapıyoruz. Son iki yıldır zeytin tutmadığından istediğimiz şekilde ihracat yapamadık. İlk ihracatımızı Katar'a gerçekleştirdik. Bu sene zeytin çok olduğu için büyük ihracat yapacağız. Katar'a 100 ton zeytinyağı satacağız. Kurumlarımız da Kilis'in zeytinini hak ettiği yere getirdiler. Devlet çalışana her zaman destek veriyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kilis Zeytinyağıİpekyolu Kalkınma AjansıGAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Reel sektörü kur riskine karşı koruyacak düzenleme başlıyor
Reel sektörü kur riskine karşı koruyacak düzenleme başlıyor
'Enflasyon fiyatlama davranışları risk oluşturuyor'
'Enflasyon fiyatlama davranışları risk oluşturuyor'
Havacılık sektörü 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı
Havacılık sektörü 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon açıklaması
"Türkiye yeniden bir sıçrama dönemine girecek"
"Türkiye yeniden bir sıçrama dönemine girecek"
'Ucuz ekmek' satışına haksız rekabet kararı
'Ucuz ekmek' satışına haksız rekabet kararı
'Et açığının çözümü ıslahta'
'Et açığının çözümü ıslahta'
Hibrit araç satışında artış
Hibrit araç satışında artış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ