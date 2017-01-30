Keloğlan, Dünya Markalar Derneği ile Türkiye’nin yeni tanıtım yüzü oluyor

İSTANBUL - Ekonomik Kalkınma için Markalaşma Süreci' Sloganı ile Dünyanın bir çok ülkesinde Seminerler düzenleyen Çınar, Markalaşma Süreçlerinde Ülke Markasınında olmasının önemi özellikle belirtiyor. Ülkemiz için uzun zamandır bu süreci değerlendirdiklerini ve Yurt Dışında yapmış oldukları bir çok çalışmada yapılan Anketlerde özellikle Keloğlan Markasının Ülkemiz için çok iyi bir tanıtım yüzü olabileceğini ve yurt dışında yapmış oldukları görüşmeler sonucunda yakında büyük süprizlere imza atacaklarını belirten Çınar,Bir markanın gücü yayılma oranıyla ters orantılıdır. Marka isminizi her şeye koyarsanız o isim gücünü yitirir. Tüketicilerin zihninde güçlü bir marka yaratmak istiyorsanız o iş için kullandığınız markanızı daraltmak zorundasınız genişletmek değil.Bir marka hedefini daraltırsa daha güçlü olur. Bir kategoriye hükmederseniz iyice güçlü olursunuz. Eğer bir kategoriye hükmetmek istiyorsanız markanızın hedefini küçültmelisiniz. Bir markanın doğuşu tanıtımla sağlanır. Reklamla değil.Umut Çınarı, Keloğlan ,Türk Hava Yolları, Mcdonald's ve coca-cola gibi yüksekten uçan markaları korumak için yüklü reklam bütçeleri gerekebilir ancak genel olarak reklam yeni bir markanın doğuşunu sağlamayacaktır. Başkalarının markanız hakkında söyledikleri sizin söyleyeceklerinizden çok daha etkili olacaktır,bu altın kural unutulmamalı

Bir kere doğduktan sonra sağlıklı yaşayabilmesi için markanın reklama ihtiyacı vardır. Reklam bütçeniz bir ülkenin savunma bütçesi gibidir. Reklama ayırdığınız paralarla hiçbirşey satın alamazsınız, onlar sadece pazar payını rakiplerinize kaptırmanızı engeller.

Bir marka, tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olmaya çalışmalıdır. Bir kez bir marka bir kelimeye sahip oldumu rakibinin kelimeyi o markadan söküp alması imkansızdır. Mercedesten daha güvenli bir araba üretebilir misiniz? Muhtemelen yapabilirsiniz. Peki başka bir marka tüketicinin zihnindeki "güvenli" kelimesine sahip olabilir mi? Muhtemelen hayır.

Herhangi bir markanın başarısı için vazgeçilmez unsur, otantiklik iddiasıdır.

Kalite önemlidir. Ancak kalite tek başına bir marka yaratamaz.

Lider marka, kategoriyi geliştirmeye çalışır, markayı değil.

Uzun vadede bir marka bir isimden başka hiçbir şey değildir.

Bir markayı en kolay baltalama yolu, ismini herşeye koymaktır.

Bir kategori yaratabilmek için, bir markanın diğer markaları da davet etmesi gerekir. Hakim marka rakiplerine katlanmakla kalmamalı, onları davet etmelidir.İşte bu nedenler ile Keloğlan Markası ile yakında Uluslararası alanda çok büyük süprizlere adım atacaklarını belirten Çınar, 2017 senesinde Keloğlan Ailesinin Yeni Karakterleri ile Vizyona girmek için son çalışmaları Animax firmasının büyük tecrübesi ile devam ettiklerini ve birçok ülkede aynı anda olmanın gururunu yaşayacaklarını ilettiler .Özellikle 2017, 2 Aralıkta Ankara'da yapılacak olan Dünya Markalar Zirvesindede Ana Karakterin Keloğlan olacağını vurgulayan Umut Çınar , bu sayede Artık bir çok ülkeden gelen misafirlerin Keloğlan Oyuncakları, Oyunları ve Süprizleri ile Ülke tanıtımında çok faydalı iş birlikteliği çıkartacaklarını belirtti

Kaynak: http://worldbrandsummit2017.com/page/president-s-messages