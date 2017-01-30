Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
85492
ALTIN
146.412
DOLAR
3.8251
STERLIN
4.7957
EURO
4.0909
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman
Kayseri’ye YHT müjdesi
Kayseri’ye YHT müjdesi

Keloğlan, Dünya Markalar Derneği ile Türkiye’nin yeni tanıtım yüzü oluyor

Dünyanın en önde gelen marka uzmanları ile Dünyada 55 ülkede çalışan, Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar marka yaratmak için çok önemli süreçlerden geçilmesi gerektiğini ve bu süreçlerde Uluslararası alanda başarı için Sürdürebilirlilik esasının çok önemli olduğunu belirtiyor.

Keloğlan, Dünya Markalar Derneği ile Türkiye’nin yeni tanıtım yüzü oluyor

Dünyanın en önde gelen marka uzmanları ile Dünyada 55 ülkede çalışan, Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar marka yaratmak için çok önemli süreçlerden geçilmesi gerektiğini ve bu süreçlerde Uluslararası alanda başarı için Sürdürebilirlilik esasının çok önemli olduğunu belirtiyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
18 Okunma
Keloğlan, Dünya Markalar Derneği ile Türkiye’nin yeni tanıtım yüzü oluyor

İSTANBUL - Ekonomik Kalkınma için Markalaşma Süreci' Sloganı ile Dünyanın bir çok ülkesinde Seminerler düzenleyen Çınar, Markalaşma Süreçlerinde Ülke Markasınında olmasının önemi özellikle belirtiyor. Ülkemiz için uzun zamandır bu süreci değerlendirdiklerini ve Yurt Dışında yapmış oldukları bir çok çalışmada yapılan Anketlerde özellikle Keloğlan Markasının Ülkemiz için çok iyi bir tanıtım yüzü olabileceğini ve yurt dışında yapmış oldukları görüşmeler sonucunda yakında büyük süprizlere imza atacaklarını belirten Çınar,Bir markanın gücü yayılma oranıyla ters orantılıdır. Marka isminizi her şeye koyarsanız o isim gücünü yitirir. Tüketicilerin zihninde güçlü bir marka yaratmak istiyorsanız o iş için kullandığınız markanızı daraltmak zorundasınız genişletmek değil.Bir marka hedefini daraltırsa daha güçlü olur. Bir kategoriye hükmederseniz iyice güçlü olursunuz. Eğer bir kategoriye hükmetmek istiyorsanız markanızın hedefini küçültmelisiniz. Bir markanın doğuşu tanıtımla sağlanır. Reklamla değil.Umut Çınarı, Keloğlan ,Türk Hava Yolları, Mcdonald's ve coca-cola gibi yüksekten uçan markaları korumak için yüklü reklam bütçeleri gerekebilir ancak genel olarak reklam yeni bir markanın doğuşunu sağlamayacaktır. Başkalarının markanız hakkında söyledikleri sizin söyleyeceklerinizden çok daha etkili olacaktır,bu altın kural unutulmamalı 

Bir kere doğduktan sonra sağlıklı yaşayabilmesi için markanın reklama ihtiyacı vardır. Reklam bütçeniz bir ülkenin savunma bütçesi gibidir. Reklama ayırdığınız paralarla hiçbirşey satın alamazsınız, onlar sadece pazar payını rakiplerinize kaptırmanızı engeller. 

Bir marka, tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olmaya çalışmalıdır. Bir kez bir marka bir kelimeye sahip oldumu rakibinin kelimeyi o markadan söküp alması imkansızdır. Mercedesten daha güvenli bir araba üretebilir misiniz? Muhtemelen yapabilirsiniz. Peki başka bir marka tüketicinin zihnindeki "güvenli" kelimesine sahip olabilir mi? Muhtemelen hayır. 

Herhangi bir markanın başarısı için vazgeçilmez unsur, otantiklik iddiasıdır. 

Kalite önemlidir. Ancak kalite tek başına bir marka yaratamaz.

Lider marka, kategoriyi geliştirmeye çalışır, markayı değil. 

Uzun vadede bir marka bir isimden başka hiçbir şey değildir. 

Bir markayı en kolay baltalama yolu, ismini herşeye koymaktır. 

Bir kategori yaratabilmek için, bir markanın diğer markaları da davet etmesi gerekir. Hakim marka rakiplerine katlanmakla kalmamalı, onları davet etmelidir.İşte bu nedenler ile Keloğlan Markası ile yakında Uluslararası alanda çok büyük süprizlere adım atacaklarını belirten Çınar, 2017 senesinde Keloğlan Ailesinin Yeni Karakterleri ile Vizyona girmek için son çalışmaları Animax firmasının büyük tecrübesi ile devam ettiklerini ve birçok ülkede aynı anda olmanın gururunu yaşayacaklarını ilettiler .Özellikle 2017,  2 Aralıkta Ankara'da yapılacak olan Dünya Markalar Zirvesindede Ana Karakterin Keloğlan olacağını vurgulayan Umut Çınar , bu sayede Artık bir çok ülkeden gelen misafirlerin Keloğlan Oyuncakları, Oyunları ve Süprizleri ile Ülke tanıtımında çok faydalı iş birlikteliği çıkartacaklarını belirtti

Kaynak: http://worldbrandsummit2017.com/page/president-s-messages

Anahtar Kelimeler:
KeloğlanDünya Markalar Derneğiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den indirimli uçuş imkanı
THY'den indirimli uçuş imkanı
Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi
Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi
Ekonomik güven endeksi ocakta düştü
Ekonomik güven endeksi ocakta düştü
Yurt içi piyasalarda Fitch ve S&P'nin etkileri izlenecek
Yurt içi piyasalarda Fitch ve S&P'nin etkileri izlenecek
18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza
18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza
İŞKUR gençlere 'tecrübe' kazandırıyor
İŞKUR gençlere 'tecrübe' kazandırıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ