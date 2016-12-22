Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi'nin (

KEİPA

) 48. Genel Kurulu kapsamında Belgrad'da bulunan

KEİPA

Türk Grubu Başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (

KEİ

) parlamento ayağını oluşturan KEİPA'nın, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan'dan oluştuğunu anımsattı.

Üye ülkelerden toplam 76 milletvekilinin asamble üyesi olduğunu belirten Can, Türk Grubunun ise 9 milletvekilinden oluştuğunu söyledi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimiyle kurulan örgütün oluşumuna Türkiye ile Rusya'nın öncülük ettiğine değinen Can, asamblenin 6 ayda bir Dönem Başkanlığının değiştiğini dile getirdi.

Dönem Başkanlığını Türkiye'nin devraldığını anımsatan Can, KEİ'nin ve KEİPA'nın Genel Sekreterliğinin daimi olarak İstanbul'da bulunduğunu söyledi. Can, "1992'de kurulan örgütün bu sene 25. Yılı. Dönem Başkanlığını Sırbistan'dan devralacağız. Hem ev sahibi olacağız hem de 25. yıl kutlamaları Türkiye'de yapılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde büyük bir organizasyon, farklı bir toplantı yapmak istediklerini anlatan Can, "Üye ülkelerin meclis başkanlarının, devlet başkanlarının, cumhurbaşkanlarının katılabileceği büyük bir organizasyona imza atmak istiyoruz. Karadeniz otoyolu, KEİ'nin bankası gibi projeleri aktif hale getirmemiz lazım. Son dönemde konjonktür de buna uygun. AB, bir sürü olmaz şartlar öne sürüyor. Bu manada KEİ'yi daha faal daha dinamik hale getirebilme uğraşını vermek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Can, "Bu platformda biz elimizden geldiğince ses getiriyoruz, ancak bunları yeterli görmüyoruz. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, kuruluştaki felsefesine uygun davranmalıyız. İnşallah Meclis Başkanımızın başkanlığında ve Türkiye'nin dönem başkanlığında çok güzel çalışmalara imza atacağız. Konjonktür de bizi ona zorluyor." dedi.

AA