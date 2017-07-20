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"KDV sistemi bu haliyle sürdürülebilir değil"

Maliye Bakanı Ağbal, "KDV sistemi, bu haliyle sürdürülebilir değil. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde ciddi bir engel oluşturuyor bu haliyle." dedi.

"KDV sistemi bu haliyle sürdürülebilir değil"

Maliye Bakanı Ağbal, "KDV sistemi, bu haliyle sürdürülebilir değil. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde ciddi bir engel oluşturuyor bu haliyle." dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:00
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"KDV sistemi bu haliyle sürdürülebilir değil"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Genişletişmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında" yaptığı konuşmada, KDV Reformukapsamında TİM’in görüşlerini birinci ağızdan dinleyeceklerini kaydederek, onların ortaya koyacağı görüşler çerçevesinde KDV Reformunu şekillendireceklerini ifade etti.

Türkiye’nin Katma Değer Vergisi ile 1985 yılında tanıştığını anımsatan Ağbal, 32 yıllık uygulaması olan bu kanunun Türk vergi sistemi açısından doğru bir tercih olduğunu aktardı.

Ağbal, KDV’nin ekonomiye yaptığı katkıdan ve kamu maliyesine önemli bir gelir kaynağı olmasından bahsederek, ancak ihracatçıların, ticaret ve sanayi odalarının KDV Kanunundan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin dört bir tarafında mevcut sistemle ilgili şikayet olduğunu dile getiren Ağbal, bürokrasi için karmaşık bir sistem olduğunu, KDV'nin aslında tüketimi vergilendirmesi gerektiğini, mavcut kanunun tüketimi değil üretimi, yatırımı, işletmeleri ve ihracatı vergilendiren bir vergiye dönüştüğünü anlattı.

Ağbal, "Ciddi anlamda işletmelerimizin mevcut sitem dolayısıyla birikmiş alacakları var. Biz size borçluyuz yani bu çalışmalar sırasında onu da gördük. Reel sektörün devletten 140 milyar lirayı aşan bir KDV alacağı var." diye konuştu.

Sistemin zamanla karmaşık hale geldiğini, farklı oranların uygulanmaya başlandığını, bunun kayıtdışılığa neden olduğunu, rekabetin bozulduğunu anlatan Ağbal, KDV sisteminden memnun olan kimseyi görmediğini vurguladı.

"Sistem bu haliyle sürdürülebilir değil"

Ağbal, bu sistemden herkes gibi kendilerinin de şikayetçi olduğunu kaydederek, az sayıda firmadan toplanan firmadan KDV topladıklarını, milyonun üzerinde işletmenin hemen hemen hiç KDV ödemediğini bildirdi.

Bakan Ağbal, "Sistem, bu haliyle sürdürülebilir değil. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde ciddi bir engel oluşturuyor bu haliyle. Mevcut KDV sistemi yerli üretimin aleyhine çalışyor. İthalat yapmak daha cazip. bütün bunları gördüğümüz noktada, '32 yıllık kanunun artık reforma tabi tutulma zamanı gelmiş' dedik" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda bütün STK'lara ve ilgililere KDV sisteminin değiştirilmesi konusunun çok önemli olduğu ve onlarla istişare yaparak bunu değiştirmeleri konusunda çağrıda bulunduklarını anımsatan Ağbal, STK'ların, ihracatçıların ve birçok ilgili kuruluşun kendilerine pozitif dönüş yaptığını aktardı.

Ağbal, bu toplantıda ortaya çıkan raporu her zaman değerlendireceklerini vurguladı.

KDV reformuna ilişkin görüşlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Bütün sivil toplum örgütlerinden de yavaş yavaş görüşler gelmeye başladı. İnşallah birkaç ay içerisinde bunları toparladıktan sonra bütün bu çalışmaların bulgularını masaya koyacağız ve yine sizlerle birlikte KDV reformunu yapacaksak nasıl yapacağımızı birlikte kararlaştıracağız." dedi.

Bakan Ağbal, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ihracatçılara bu konuda verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Ağbal, ihracatçıların önemine değinerek, onlara "yeşil" değil kırmızı pasaportun bile az olduğunu, ihracatçıların önünün açılması, varsa sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci Ağbal
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