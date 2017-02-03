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KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak

Mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde heyecan yaratırken, kararın sektörü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor.

KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak

Mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde heyecan yaratırken, kararın sektörü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor.

03 Şubat 2017 Cuma 13:46
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KDV indirimi mobilya sektörünü canlandıracak

Sektör temsilcileri, mobilyada fiyatların yüzde 10 düşeceği, istihdamda da 100 binin üzerinde artış olacağı öngörüsünde bulunuyor.

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı açıklamada, mobilyanın, istihdam yüklü ve ihracata yönelik bir sektör olduğunu belirterek, iç pazarda bir süredir sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Geçen yıl istihdam ve iç satışlarda istenilen artışın yaşanmadığını, sektörde yüzde 18'lik KDV nedeniyle kayıt dışının fazla olduğunu ifade eden Güleç, "KDV oranının düşmesi hem kayıt dışını azaltacak hem de sektörümüzün gerçek ihracata yönelik nitelikli mal satışını sağlayacak. İç pazarı hareketlendirecek. İç pazar hareketlenince nitelikli katma değerli ürün ihracatı da artıyor." dedi.

"Bu karar belki de iflasların önüne geçti"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı İsmail Doğan da kararı uzun süredir beklediklerini, sektörde adeta "bayram havası" yaşandığını ifade ederek, "Sektör uzun süredir zor durumdaydı. Bu karar belki de iflasların önüne geçti." dedi.

Doğan, kararın iç pazarı en az yüzde 25 canlandıracağını belirterek, "Piyasalar canlanacak, iç pazar hareketlenecek, kayıt dışılık azalacak. Sektörün yüzde 60'ı kayıt dışıydı. Bunun en az yarısı kayıt altına alınır. Şu anda mobilya sektöründe 500 bin kişi çalışıyor. Büyüme yüzde 25 olursa ki en az yüzde 25 olur, ek 125 bin kişilik istihdam getirir." şeklinde konuştu.

"Tüketiciye doğrudan yüzde 10 indirim olarak yansır"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu ise mobilyanın ana ham maddelerinden kumaşta yüzde 8 olan KDV oranının mobilyada yüzde 18 olmasından dolayı yüzde 10'luk KDV farkı oluştuğunu, bu farkın ortadan kalkmasının ciddi yararı olacağını vurguladı.

Yanıkçıoğlu, "Mobilyanın kendisine yansıyan ham maddelerini etkilemese bile doğrudan yüzde 10 KDV indirimi anlamına gelecektir. Bu da fiyatları düşürecektir." dedi.

KDV indirimi ile doğrudan tüketiciye yansıyan yüzde 10'luk indirim olacağını, mobilyacının üretim maliyetlerinin düşeceğini, piyasadaki tıkanıklığın açılacağını belirten Yanıkçıoğlu, 2009'da da uygulanan bu indirimin çok başarılı olduğunu söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KDVKDV IndirimiMOSFEDTürkiye Mobilya Sanayicileri DerneğiMobilya
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