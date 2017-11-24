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"KDV düzenlemesi yıl bitmeden Meclis'te olacak"

Maliye Bakanı Ağbal, KDV ile ilgili kanun düzenlemesini bu yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"KDV düzenlemesi yıl bitmeden Meclis'te olacak"

Maliye Bakanı Ağbal, KDV ile ilgili kanun düzenlemesini bu yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

24 Kasım 2017 Cuma 13:31
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"KDV düzenlemesi yıl bitmeden Meclis'te olacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak 28 bini aşkın personelle vatandaşa hizmet verdiklerini, her geçen gün bunları güçlendirip, çeşitlendirdiklerini söyledi.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Projesi hakkında bilgi veren Ağbal, proje hayata geçtiğinde kamu harcamalarına ilişkin bütün döngünün elektronik ortama taşınacağını ifade etti. 

Ağbal, elektronik faturaya dayalı yeni bir harcama sistematiği kurulacağını, kamu harcamalarının daha şeffaf, hesap verilebilir şekilde yapılabilmesinin önünün açılacağını, kamuda kaynak kullanımı konusunda ciddi yararlar sağlanacağını dile getirdi. Projenin kolay olmadığını vurgulayan Ağbal, birkaç yıllık süre içerisinde bu alanda önemli ilerlemeler kaydedileceğini dile getirdi. 

Ağbal, vergi sistemine yönelik yürüttükleri projelerde ise vergi denetimini daha etkin hale getirirken mükellef haklarını güçlendiren bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurguladı.

Mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla yasal, idari ve uygulamaya ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bakanlık olarak son 2 yılda özellikle yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı artırmaya dönük çok kapsamlı düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle ekonomide büyüme trendini yukarıya çeken son derece önemli yapısal düzenlemelere imza attık. Bu düzenlemelerin Türkiye'deki büyüme potansiyelini yukarıya çekecek son derece önemli düzenlemeler olduğuna inanıyorum." dedi.

KDV düzenlemesi

Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Ağbal, "Bu da uygulamaya koyduğumuz teşvik politikalarının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Vergi sisteminin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ağbal, "KDV ile ilgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz. KDV sisteminde son derece önemli, radikal değişiklikler yapan bu kanunun reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek bir unsur olacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ağbal, son dönemde KDV iadelerinin hızlandırılması konusunda önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, "Şu anda iade maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu: KDV iade sürecinde yeminli mali müşavirler tarafından KDV iade raporu düzenleniyor. Burada belirlenmiş bir tarife var. Yeminli mali müşavirlere yapılan ödemeler, yapılan iadeye göre oran olarak yüksek. Bunun aşağı çekilmesi yönünde talep var. Meslek odalarımızla da görüşerek, bu ödemelerin daha da aşağı çekilmesi konusunda bir çalışmamız var." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün itibariyle uluslararası normlara uygun kamu mali yönetim raporlaması yapabildiğine dikkati çeken Ağbal, bunun da Türkiye'nin kamu mali istatistiklerine ilişkin uluslararası toplumla hareket ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalTBMM Plan Ve Bütçe KomisyonuKDV
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