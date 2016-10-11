KAYSO Başkanı Boydak istifa etti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mustafa Boydak, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı HES Kablo AŞ'nin TMSF’ye devredildiğini hatırlatarak, "Dolayısıyla önümüzdeki dönem Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmem mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı dönemde kendisine destek olan herkese teşekkür eden Boydak, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.