Kayseri'de kentsel dönüşüme 4 milyar lira

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında depreme dayanıksız ve çürük binalar 4 milyar lira harcanarak yenilenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 130 bin metrekare inşaat alanına sahip Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 600 kişiye istihdam sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, depreme dayanıksız, çürük binaların Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yenileneceğini ve projenin maliyetinin 4 milyar lira olduğunu belirtti.

Başkan Çelik, nisan ayında temelini atacakları proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Projenin toplam maliyeti 4 milyar lira. Sahabiye Projesi, Kayseri belediyecilik tarihinin en büyük projesi. Zemin çalışmaları bittikten hemen sonra yalıtım ve temel atma işine başlayacağız. Nisan ayı içerisinde resmi temel atma törenini yapacağız. Hedefimiz kısa süre içerisinde tamamlayarak hak sahiplerine dağıtmak. İlk etapta 130 bin metrekare toplam inşaat alanı var. Bunun 40 bin metrekaresi zemin altında iki kat otopark. 90 bin metrekaresi ise iş yeri ve konut olan bölümler. Birinci etapta çok kısa sürede uzlaşma sağladık. Hedefimiz 2. etapta da hızlı bir şekilde uzlaşmaları tamamlayıp, bir an önce ihalesini yaparak inşaatlara başlamak."

Projenin hızlı ilerlemesi için model geliştirdiklerini aktaran Çelik, "Birinci etabı belediyenin kaynaklarıyla yapacağız, sonra yavaş yavaş belediye kaynaklarını geri alacak ve proje kendi içinde finansmanını sağlayacak. Bu yaptığımız modelle projeyi en az iki sene öne almış olduk. Bundan sonraki etaplarda da aynı başarıyı sağlayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.