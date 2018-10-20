Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu

'Kaynaklarımızın hepsini nefes kredisinde kullanıyoruz'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kaynaklarımızın hepsini TOBB olarak nefes kredisinde kullanıyoruz. Üyelerimize can suyu olsun diye kullanıyoruz." dedi.

'Kaynaklarımızın hepsini nefes kredisinde kullanıyoruz'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kaynaklarımızın hepsini TOBB olarak nefes kredisinde kullanıyoruz. Üyelerimize can suyu olsun diye kullanıyoruz." dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:00
0 Okunma
'Kaynaklarımızın hepsini nefes kredisinde kullanıyoruz'

ÇORUM 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TOBB'un Çorum Organize Sanayi Bölgesinde yaptırdığı okulun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından okulu gezen Hisarcıklıoğlu ve Arslan, daha sonra Çorum Ticaret Borsası ile Vali Necmeddin Kılıç'ı ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Çorum'un tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında bulunduğunu söyledi.

Çorum Ticaret Borsasının kalite açısından dört dörtlük hizmet verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Akreditasyon itibarıyla Batı ülkelerinde Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de borsalar hangi standartta hizmet veriyorsa üyelerine, Çorum Ticaret Borsası da bu standartta hizmet veriyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları atlattıktan sonra önce 81 ilde, ardından örgütlü oldukları 160 ilçede okul yapacaklarını anlattı.

TOBB'un ekonomik olarak üyelerine sahip çıktığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Kaynaklarımızın hepsini TOBB olarak nefes kredisinde kullanıyoruz. Üyelerimize can suyu olsun diye kullanıyoruz. Halkbank ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında bu krediler kullandırılıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde rahatladıktan sonra okul yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız"

Arslan da Türkiye'de son dönemde güzel gelişmeler olmaya başladığına işaret ederek, "Faiz ve kurda dengelenme sürecine giriyoruz. Yavaş yavaş moraller düzeliyor. Yatırım imkanları açılacak diye düşünüyoruz." dedi.

Türk bankacılık sektörünün oldukça güçlü olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"En son yurt dışında önemli bankalarımızın sertifikasyon kredilerinin yenilenmesi ve Hazinemizin yapmış olduğu yurt dışı borçlanma ihraçları oldukça uygun koşullarda sağlanmış oldu. Ülkeye yeniden kaynak girişinin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Bütün bu gelişmeler, iş dünyasının yapacağı olumlu gelişmeler ve adımlar birlikte güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Hepimizin ihtiyacı olan moraldir. Halkbank olarak 80 yıldır başta esnaf ve KOBİ'lerimiz olmak üzere iş dünyasını desteklemeyi misyon edindik. Bundan sonra da bu misyona sıkı sıkıya bağlı kalacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
RifatHisarcıklıoğluTOBBönce VatanKaynakKrediNefes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi
Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi
Türk gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması
Türk gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması
Dövizdeki artış yabancılara konut satışında zirve yaptırdı
Dövizdeki artış yabancılara konut satışında zirve yaptırdı
'STAR Rafinerisi, başarılı bir enerji iş birliği örneğidir'
'STAR Rafinerisi, başarılı bir enerji iş birliği örneğidir'
Devlet korumasındaki gençler iş hayatına adım attı
Devlet korumasındaki gençler iş hayatına adım attı
Altının gramı 222 lira seviyelerinde
Altının gramı 222 lira seviyelerinde
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Bütçe maratonu komisyonda başlıyor
Bütçe maratonu komisyonda başlıyor
Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığının
Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığının

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ