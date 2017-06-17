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Kayısıda rekolte beklentisi yüksek

Dünyada tüketilen kuru kayısının yüzde 85'inin üretildiği Malatya'da, bu yıl 672 bin 670 ton rekolte bekleniyor.

Kayısıda rekolte beklentisi yüksek

Dünyada tüketilen kuru kayısının yüzde 85'inin üretildiği Malatya'da, bu yıl 672 bin 670 ton rekolte bekleniyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:27
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Kayısıda rekolte beklentisi yüksek

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da bu yıl 672 bin 670 ton rekolte bekleniyor.

Kentte 40 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı geçen yıl 111 ülkeye ihraç edildi. 7 milyon 687 bin kayısı ağacı bulunan Malatya'da bu yıl rekolte beklentisi yüksek.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, yaptığı açıklamada, Vali Mustafa Toprak'ın öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Malatya Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Ziraat Odası temsilcilerinden oluşan heyetin 2017 yılı tahmini kayısı rekoltesini belirlediğini kaydetti.

Bu yıl rekoltenin 672 bin 670 ton olarak beklendiğini aktaran Özbey, bunun 50 bin tonuna yakınının yaş, kalan kısmın kuru kayısı olarak piyasaya çıkarılacağını söyledi.

Özbey, rekolteyi geçen yıla göre bu yıl yüksek beklediklerini ifade etti.

"Meyveleri ucuza satmayın"

Mahsulü çok olarak gören meyve suyu fabrikalarının kayısıları ucuza almak için hesap kitap içinde olduklarını ifade eden Özbey, üreticilerden ürünlerini ucuza satmamalarını istedi.

Belli bir fiyatın altında yaş meyvelerin satılmasını istemediklerini aktaran Özbey, "Üreticilerden belli bir fiyatın altında yaş kayısı vermemelerini rica ediyorum. Meyveleri ucuza satmayın. Dik durmalarını rica ediyorum. Bu malın bir maliyeti var. Bunu endüstriyel olarak da değerlendirmek mümkün. O yüzden biz ne diye meyve suyu fabrikalarına ucuz şekilde verelim." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuru KayısıKayısıMalatyaRekolte
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