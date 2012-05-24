Kaygıları giderilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) Ankara Hilton Otel'de düzenlediği ''Türk Ticaret Kanunu'nda Son Durum'' programına katıldı.

Bakan Yazıcı, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu'nun yeni TTK'ya ilişkin eleştirilerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün, Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında en hızlı geliştiği alanlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni TTK'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan ve eleştirilere cevap veren Yazıcı, Türkiye'nin yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu'nun 1957 tarihli olduğunu aktaran Yazıcı, ''Yani 55 yıllık bir kanun. Türkiye'de ekonomik hayatın aktörleri, eylem ve işlerini 55 model bir araçla gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama dünya 55 yılda çok değişti'' diye konuştu.

Bu süreçte her kesimden birçok kişiyi dinlediklerini ve sonuç olarak çalışmaları bitirdiklerini anlatan Yazıcı, şimdi bu kanunun sistematiğini bozmadan, Türkiye'nin gideceği hedefe varmasını engellemeyen, ancak kaygıları giderecek düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Düzenlemeler pazartesi günü EKK'da

Bakan Yazıcı, son çalışmaların da tamamlandığını belirterek, ''Pazartesi günü de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında bu çalışmayı gözden geçireceğiz ve önümüzdeki hafta da Meclis'teki diğer gruplarla konuşarak, ona göre adımımızı atacağız'' ifadesini kullandı.

Hükümet olarak tüm işlerinde insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları faaliyette bulundukları alanlarda daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını dile getiren Yazıcı, bu açıdan bakıldığında, ticaret erbabının ivmesini düşürecek bir yasa düzenlemesi yapıldığı görüşünün fevkalade yanlış olduğunu savundu.

Yeni TTK'daki düzenlemeler

Yeni TTK'nın da bunu hedeflediğini anlatan Yazıcı, bin 535 maddelik yeni TTK'da çok yeni düzenlemeler olduğunu söyledi.

Söz konusu kanuna yöneltilen eleştirilere de değinen Yazıcı, ''Şirketlerin yöneticilerinin dörtte birinin yüksek tahsilli olması... Böyle bir düzenleme şu anki TTK'da var. Şimdi biz bunu kaldırıyoruz" dedi.

Kaygıların önemli bir kısmını da ikincil düzenlemelerle gidereceğiz

Eleştirilerin tamamını dikkate aldıklarını belirten Yazıcı, 25-30 madde civarında değişiklik hazırlıkları olduğunu bildirdi.

Bu alandaki kaygıların önemli bir kısmını da yapacakları ikincil düzenlemelerle gidereceklerini anlatan Yazıcı, bunların 3'ünün tüzük niteliğinde, 6'sının yönetmelik ve 11'inin de tebliğ olmak üzere 20 ikincil düzenlemenin hazırlandığını ifade etti.

Kayıt ve belgelerin noter tasdiki zorunluluğuna ilişkin de düzenlemeler yapacaklarını aktaran Yazıcı, ''Ama o alan kayıtdışılıkla mücadele açısından çok önemli bir alan. Kayıtdışılıkla mücadeleyi sekteye uğratmayacak ama büyük ölçüde bürokratik süreçleri de kaldıracak düzenlemeler yapıyoruz. Hiç kaygıya kapılmanıza gerek yok. Biz sizin hızınızı kesmek için değil, sizi daha çok koşturmak için çalışıyoruz. Yeter ki siz koşun. Gereken ne varsa biz onu yaparız'' diye konuştu.