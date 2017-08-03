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Katar ve Türk firmaları mütabakata vardılar

İzmir’de başlayan görüşmelerin ilk gününde özellikle gıda sektöründe iş bağlantıları sağlandı. Kocaeli Derince Limanı'ndan Katar'a karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

Katar ve Türk firmaları mütabakata vardılar

İzmir’de başlayan görüşmelerin ilk gününde özellikle gıda sektöründe iş bağlantıları sağlandı. Kocaeli Derince Limanı'ndan Katar'a karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:16
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Katar ve Türk firmaları mütabakata vardılar

Türk ve Katar şirketleri arasında İzmir'de devam eden ikili görüşmelerin ilk gününde, özellikle gıda sektöründe bazı firmaların anlaşmaya vardığı, Kocaeli Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması için de mutabakata gidildiği belirtildi.

Ekonomi Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve Katar Ticaret Odası iş birliğiyle İzmir'deki bir otelde düzenlenen ikili görüşmelerin ilk gününe, Katar'dan 88, Türkiye'den ise 200'e yakın firmadan temsilciler katıldı.

Organizasyonla ilgili değerlendirme yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, gıda, yapı malzemeleri, medikal, plastik ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde firmaların bir araya geldiği görüşmelerde iş bağlantılarının kurulduğunu anlattı.

İki ülkeden firmaların ortak yatırımlar konusunda da görüştüğüne işaret eden Ünlütürk, yakın vadede bunun sonuçlarının görüleceğini bildirdi.

İki ülke iş adamlarının lojistikle ilgili beklentilerinin bulunduğunu da aktaran Ünlütürk, deniz yolunun ardından karayolu bağlantısının kurulmasının da ikili ticaret hacmini hızla artıracağını ifade etti.

Kasım ayında yeni hat açılacak

Öte yandan Kocaeli'deki Derince Limanı'ndan Katar'a karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

Safi Derince Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan SafiKatarlı Charlotte Trading and Contracting şirketiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu kasım ayından başlamak üzere Derince ile Doha Hamad Limanı arasında konteyner, dökme ve genel kargo yükleri için karşılıklı direkt seferlerin başlatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Katar'ın özellikle 2022 Dünya Şampiyonası öncesi ihtiyaçlarının artacağını, düzenlenecek seferlerle 8-10 gün içinde malların Doha'ya gönderilmesini öngördüklerini dile getiren Safi, haftada üç gün düzenlenecek seferlerde bu ülkenin ihraç mallarının da Türkiye'ye nakliyesinin sağlanacağını kaydetti.

Bazı Katarlı iş adamlarının İzmir'deki sanayi bölgelerindeki tesislerde incelemelerde bulunduğu organizasyon, yarın yapılacak görüşmelerle sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarDoha Hamad Limanı
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