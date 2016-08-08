Katar Türkiye'de yatırım riski görmüyor

ANKARA - Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al-Şafi, ülkelerinin Türkiye ile stratejik ve sağlam ilişkisinin olduğunu belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında ilk tepki veren ülkeler arasındaydık. Katar olarak Türkiye'de yatırım yapmaya yönelik herhangi bir politik veya ekonomik risk görmüyoruz." dedi.

Şafi, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Katar ve Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı olaydan hemen sonra arayarak seçilmiş meşru Hükümete destek verdiğini hatırlatan Büyükelçi Şafi, şöyle konuştu:

"İki ülke arasında stratejik, sabit ve sağlam bir ilişki var. Ülke olarak Türkiye'de yatırım yapmayı engelleyecek herhangi bir risk görmüyoruz. Yakında ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak için resmi görüşmeler olacak. Ekonomik bakımdan biz daha önce iki ülke ticaret hacmini arttırmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu konudaki olumlu sonuçları inşaat, gayrimenkul, altyapı ve finansal sektörlerde görmeye başladık."

Katar'dan yeni yatırım müjdesi

Katar'ın, Türkiye'de finans ve enerji başta olmak üzere farklı alanlarda halen yatırımlarının bulunduğunu vurgulayan Şafi, bunların üzerine Türkiye'de planladıkları yeni yatırımları da kısa süre içinde açıklayacaklarını kaydetti.

Şafi, Türkiye ile ilişkilerinin kısa değil uzun süreli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani'nin darbecileri kınayan ilk devlet lideri olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu da iki ülke arasındaki sıkı kardeşlik ve sadakat ilişkilerini kanıtlamaktadır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantısında şekillenen halk iradesinin yanında olduğumuzu vurgulamak için o toplantıya Arap ülkelerinden katılan tek büyükelçiydim. Türkiye'nin iç gündemini yakından takip ediyoruz, seçilmiş Hükümetin ülkeye güven, istikrar ve huzuru sağlamaya yönelik çabalarını görmekteyiz. Tabii ki bu gibi meseleler biraz zaman ister. İlişkilerimiz çok sınavdan geçti ama her seferinde daha da güçlü ve sağlam bir hale geldi."

"Halkların çıkarları doğrultusunda yeni anlaşmalar imzalanacak"

Şafi, stratejik ilişkilerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, iki ülke arasında üst düzeyde yakında gerçekleşecek yüksek stratejik konsey toplantısında, Türkiye ve Katar halklarının çıkarları doğrultusunda yeni anlaşmalarının imzalanacağını söyledi.

Türkiye'nin Katar'a ihracatı ağırlıklı olarak demir-çelik, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu araç ve parçaları, ev tekstil ürünleri, mobilya ve gıda gibi kalemlerden oluşuyor. Katar ise Türkiye'ye doğalgaz, plastik ve mamulleri ile kimyevi ürünler ihraç ediyor. İki ülke arasında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor.