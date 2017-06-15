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"Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdık"

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kerimi, Katar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını ve pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını söyledi.

"Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdık"

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kerimi, Katar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını ve pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını söyledi.

15 Haziran 2017 Perşembe 15:06
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"Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdık"

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi KerimiKatar konusunda önemli bir fırsat kaçırdıklarını ve pazarı Türkiye'ye kaptırdıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık." diye konuştu.

Türkiye'nin, Katar ambargosunun başlamasından 48 saat sonra ülkedeki marketlerin gıda raflarını doldurduğunu belirten Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade etti.

Katar'ın yıllık 3 milyar doları bulan gıda ithalatı olduğuna dikkati çeken Kerimi, İran'ın geçen yıl Katar'a yalnızca 18 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranMehdi KerimiKatarKatar Pazarı
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