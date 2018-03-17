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Katar'ın özel kuvvetleri Türk merkezinden çıkacak

MDS Savunma Teknolojileri ve İnşaat AŞ, Katar Deniz Özel Kuvvetleri için 200 askeri personelin eğitim alacağı merkez inşa edecek.

Katar'ın özel kuvvetleri Türk merkezinden çıkacak

MDS Savunma Teknolojileri ve İnşaat AŞ, Katar Deniz Özel Kuvvetleri için 200 askeri personelin eğitim alacağı merkez inşa edecek.

17 Mart 2018 Cumartesi 11:49
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Katar'ın özel kuvvetleri Türk merkezinden çıkacak

Türk savunma sanayisi, Katar Deniz Özel Kuvvetlerinin eğitiminde söz sahibi olacak.

MDS Savunma Teknolojileri ve İnşaat AŞ, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) Zekreet Bölgesi'nde kurulacak "BUROQ Special Marine Operations" Eğitim Merkezi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı.

Sözleşmeye, Katar Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hamad Abdulla Al Marri ile MDS Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Ayvacı ve Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özgümüş imza attı.

SAS ve SAT gibi seçkin birliklerin yetiştirilmesi hedeflenen Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nde aynı anda 200 askeri personelin eğitim ihtiyacı sorunsuz ve eksiksiz karşılanacak.

Yaklaşık 130 dönüm alana kurulacak merkezde, yönetim binası, 50 metre kapalı atış poligonu ve simülasyon merkezi, çok amaçlı eğitim merkezi ve paraşüt eğitim alanı, meskun mahal eğitim alanı, bomba eğitim alanı, antiterör ve yangın eğitimi vermek üzere hazırlanmış kargo gemisi, kapalı spor salonu, manialı pentatlon eğitim alanı, zodyak tekneler için liman, 200 kişilik asker yatakhanesi, 50 kişilik subay yatakhanesi, yemekhane binası, silah ve mühimmat depoları gibi yapı ve donanımlar olacak.

Tüm tesis birbirine entegre ve merkezi operasyona uyumlu şekilde teknolojik sistemlerle donatılacak.

İleride oluşabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek esneklikte tasarlanan merkezde, son teknolojik olanaklardan yararlanılacak ve kullanım-bakım kolaylıkları ön planda tutulacak.

Projeyle Katar ve Türkiye'nin ortaklaşa yapacağı çalışmalarla Katar'ın askeri seviyesinin yükseltilerek, etkinliğinin de uluslararası düzeyde artırılması amaçlanıyor.

Türk firmaları için Ortadoğu'da bir ilk

MDS Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin, bir Türk firmasının Ortadoğu'da aldığı ilk anahtar teslim askeri tesis olması açısından önem taşıdığını söyledi.

Özgümüş, proje sonunda Katar Silahlı Kuvvetlerine bölgedeki en modern tesisi kazandıracaklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MDS Savunma Teknolojileri Ve İnşaat AŞKatarKatar Deniz Özel Kuvvetleri
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