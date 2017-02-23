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Katar, enerjide Türkiye ile iş birliği için istekli

Katar'ın eski Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Al-Attiyah, Türkiye'yi enerjinin geleceğiyle ilgili iş birliği yapılabilecek en önemli ülkelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Katar, enerjide Türkiye ile iş birliği için istekli

Katar'ın eski Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Al-Attiyah, Türkiye'yi enerjinin geleceğiyle ilgili iş birliği yapılabilecek en önemli ülkelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:39
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Katar, enerjide Türkiye ile iş birliği için istekli

İSTANBUL - Katar'ın eski Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Dr. Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah, Türkiye'nin Ortadoğu'da çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Katar ve Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve politika alanında ortaklıkları bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'yi enerjinin geleceğiyle ilgili iş birliği yapılabilecek en önemli ülkelerinden biri olarak görüyoruz." dedi.

Al-Attiyah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın enerji ihtiyacı bakımından çok zor bir döneme girdiğini, 2 milyar insanın da hala enerjiye erişemediğini söyledi.

Enerji alanında Türkiye'nin stratejik konumuna işaret eden Al-Attiyah, "Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir enerji kapısı olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin yeterli enerji kaynağı olmayabilir, ama bu konuda çok stratejik bir rol oynayabilir. Türkiye'nin coğrafi olarak Asya ve Avrupa arasında bağlantı kuracak ana bir kapı ve en iyi yol olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Al-Attiyah, Türkiye'nin üç denize kıyısı olması nedeniyle, Karadeniz ve Doğu Avrupa ülkeleriyle iş birliği yapılabileceğini ifade etti.

Hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin, Ortadoğu'da çok önemli bir ülke pozisyonunda bulunduğunu belirten Al-Attiyah, "İki ülkenin ilişkileri çok güçlü. Katar ve Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve politika alanında ortaklıkları bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'yi enerjinin geleceğiyle ilgili iş birliği yapılabilecek en önemli ülkelerden biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

OPEC, anlaşmanın süresini uzatabilir

Al-Attiyah, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 6 ay süreyle geçerli olacak petrol üretimini kısma kararının süresinin uzatılması için ülkelerin yeniden anlaşabileceğini belirtti.

Bugünkü petrol üretimine bakıldığında, kaya petrolüne karşılık konvensiyonel üretimin sürdürüldüğünü belirten Al-Attiyah, "petrol petrole karşı" durumunun oluştuğunu söyledi.

Al-Attiyah, petrolde arz ve talep dengesinin sağlanmasının uzun zaman alabileceğini dile getirerek, "Bu zaten petrol döngüsü içinde normal bir durum. Biraz sabırlı olmamız lazım. Kaya petrolü ve konvensiyonel petrolün birbirine karşı hareketini yıllar içinde incelemeliyiz. OPEC, bu stabilizasyonu yapabilecek güçte. Sadece biraz zaman gerekiyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarEnerjiTürkiyeIşbirliği
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