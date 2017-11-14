Osmaniye'de 25 yıldır toptan ve perakende çiçekçilik yapan Veli Şehitoğlu, İzmir, Yalova ve Antalya'dan çiçek getirmek yerine kendine ait 2 dönüm araziye Osmaniye'de ilk kez kasımpatı ekerek hasada başladı.

Düziçi ilçesinde çiçekçilik yapan Şehitoğlu, satacağı çiçekleri İzmir, Yalova ve Antalya'dan temin ederken maliyetleri düşürmek çözüm arayışına girdi.

Nakliye ve alınan komisyon nedeniyle çiçekleri normal değerinden pahalıya alarak satan Şehitoğlu, çiçekleri daha ucuza mal etmek için 2 dönümlük arazisine 67 bin kasımpatı fidesi dikti.

Çiçek ekimine bu sene başladığını belirten Şehitoğlu, ilk önce 2 dönümlük bir arazide deneme ekimi yaptıklarını söyledi. Arazisine 67 bin kasımpatı fidesi diktiğini dile getiren Şehitoğlu, "Eskiden İzmir'den, Yalova'dan ve Antalya'dan çiçek getirtir onları satardık. Biz de baktık bu böyle olmayacak kendimiz ekip satmaya karar verdik. Topraklarımız İzmir'den, Yalova'dan çok daha verimli. Bu verimli toprakları neden kullanmayalım ki dedik" diye konuştu.

Yılda 3 kez çiçek hasat edilebilecek

Hazır aldığı dönemde dışarıdan 5 liraya mal ederek sattığı kasımpatıyı üretip 3 liraya satabildiğini ifade eden Şehitoğlu, "Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa gibi illere artık rahatlıkla çiçek gönderebiliyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. O güne kadar bu bahçenin tamamı satılır. Şimdilik seramız olmadığı için açık alana ve soğuğa dayanıklı kasımpatı ektik. İnşallah seramız tamamlandığında yılda 3 kez çiçek hasat edebileceğiz." dedi.