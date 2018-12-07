Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93477
ALTIN
212.802
DOLAR
5.3304
STERLİN
6.7893
EURO
6.0641
Kulüpler Birliği Vakfı yayımladıkları bildirinin arkasında
Kulüpler Birliği Vakfı yayımladıkları bildirinin...
Akhisarspor kupada rahat kazandı
Akhisarspor kupada rahat kazandı
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele geçirildi
Uşak'ta el yazması 6 Tevrat...
Galatasaray'ın cezaları onandı
Galatasaray'ın cezaları onandı
'Trans yağların kaldırılması yılda 540 bin ölümü engelleyebilir'
'Trans yağların kaldırılması yılda 540...
Flaş Haber
KKTC'de sel 3 can aldı
Kapat

Kasımda en fazla reel getiri DİBS'ten

Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde kasımda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden elde edildi.

Kasımda en fazla reel getiri DİBS'ten

Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde kasımda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden elde edildi.

07 Aralık 2018 Cuma 12:48
0 Okunma
Kasımda en fazla reel getiri DİBS'ten

ANKARA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, kasım ayında en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının kasım ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,1, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,34 ile DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,22, BIST 100 endeksi yüzde 0,78 yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 5,17, dolar yüzde 5,83 ve avro yüzde 6,88 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,06 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,33, külçe altın yüzde 6,22, dolar yüzde 6,87 ve avro yüzde 7,91 kayba yol açtı.

DİBS, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,39 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Dolar, 6 aylık değerlendirmeye göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,88 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,43 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,05, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,53 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en çok dolar kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,49 ile en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,35 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan BIST 100 endeksi, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,61 kaybettirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DİBSKasımReel Getiri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertifikalı Ahlat patatesi tohumları yurt dışı pazarında
Sertifikalı Ahlat patatesi tohumları yurt dışı pazarında
'Gönüllü BES'te yaklaşık 7 milyon katılımcı var'
'Gönüllü BES'te yaklaşık 7 milyon katılımcı var'
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı 
Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı 
Fındık ihracatında 250-260 bin ton beklentisi
Fındık ihracatında 250-260 bin ton beklentisi
222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor
222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor
Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor
Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor
Karadeniz'deki bolluk balıkçıları memnun etti
Karadeniz'deki bolluk balıkçıları memnun etti
Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor
Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ