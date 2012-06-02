Kartta işlemsizlik ücreti iddiası

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ''Bankalarda kantarın topuzu kaçtı, hesap işletim, kredi kartı ücreti yetmedi, şimdi de (neden kartını kullanmıyorsun) cezası kesiyorlar. Kredi kartında (kırk katır mı, kırk satır mı?) dönemi başladı'' dedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

''Ekstrelerin dikkatle incelenmesinde fayda var. Çünkü anlamadan kullanıma açtırılan kullanılmayan kartlar için her ay ekstrelerine gelecek aylık 3 lira gibi, aylık işlemsizlik ücretini de kartı kullanana kadar ödemek zorundalar.''



