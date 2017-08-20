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Kartlar cüzdandan yuva için çıktı

Türkiye'de, yılın ilk yarısında kuyum ve mobilya sektörüne yönelik banka ve kredi kartlarıyla 17,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

Kartlar cüzdandan yuva için çıktı

Türkiye'de, yılın ilk yarısında kuyum ve mobilya sektörüne yönelik banka ve kredi kartlarıyla 17,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:23
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Kartlar cüzdandan yuva için çıktı

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında mobilya ve dekorasyon işlemlerine banka kartlarıyla 927 milyon lira ve kredi kartlarıyla 11 milyar 149 milyon lira olmak üzere 12 milyar 76 milyon lira harcandı. 

Söz konusu dönemde bu işlemler için banka kartları 7,7 milyon ve kredi kartları 31,2 milyon kez cüzdandan çıktı.

Bu yılın ilk yarısında kuyum sektöründe banka kartıyla 830 milyon lira ve kredi kartlarıyla 4 milyar 596 milyon lira olmak üzere 5 milyar 426 milyon lira tutarında harcama yapıldı.

Böylece kuyum ve mobilya sektöründe banka ve kredi kartları ile ilk yarıda 17 milyar 502 milyon liralık ödeme yapıldığı görüldü. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'lik artışa işaret etti. 

Kartlı harcamalar 2. ve 3. çeyrekte artıyor

BKM verilerine göre son 5 yıllık dönem incelendiğinde mobilya ve kuyum sektöründe en fazla harcamaların ağırlıklı olarak düğün sezonu tabir edilen 2'nci ve 3'üncü çeyrekte yaşandığı görüldü. Bu yılın 2.'nci çeyreğinde ilgili sektörlerde kartlarla yapılan harcama tutarı 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 8,3 artış gösterdi.

Kuyum ve mobilya sektöründe bu yılın 2.'nci çeyreğinde 9,4 milyar TL ve geçen yılın aynı çeyreğinde 8,7 milyar TL ödeme yapıldı.

Banka ve kredi kartları ile mobilya ve dekorasyon ödemeleri son 5 yılda 101 milyar 112 milyon lira olurken, kuyum sektöründeki ödeme tutarı 57 milyar 508 milyon lirayı buldu. Böylece ilgili sektörlerdeki kartla harcama tutarı 158 milyar 620 milyon lira oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıÖnce Vatan GazetesiYuva
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