Kartla havayolu ödemeleri 'uçtu'

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 yılının ilk altı aylık verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de haziran ayı itibarıyla toplam 184,6 milyon kart kullanılıyor. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6'lık artış gösterdi.

184,6 milyonluk kartın 60,4 milyonunu kredi, 124,2 milyonunu da banka kartları oluşturuyor. İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla banka kartı sayısı yüzde 8, kredi kartı sayısı ise yüzde 2 yükseliş kaydetti.

Banka ve kredi kartlarıyla 2017 yılının ilk altı ayında toplam 317 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 285 milyar lira ile karşılaştırıldığında, ödemelerde yüzde 11 büyüme yaşandı.

317 milyar liralık ödemenin 32 milyar lirası banka kartı, 285 milyar lirası da kredi kartıyla yapıldı. Böylece banka kartıyla ilk 6 ayda yapılan ödeme, geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yüzde 37, kredi kartıyla ödeme ise yüzde 9 yükseldi.

Kamu/vergi ödemeleri

BKM'nin kartlı ödeme verilerine sektörel bazda bakıldığında ise ilk 6 ayda en yüksek artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 ile havayollarında gerçekleşti. Buna göre havayolları için yapılan kartlı ödeme tutarı haziran itibariyle 6 milyar 826 milyon liraya ulaştı.

Bu anlamda kamu/vergi ödemelerinde yüzde 21'lik artış kaydedilirken, yapılan ödeme tutarı da 10 milyar 246 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde araba kiralama ödemeleri yüzde 21, yemek ödemeleri yüzde 21, benzin ve yakıt istasyonları ödemeleri de yüzde 20 artış kaydetti. Bu sektörlerde yapılan kartlı ödeme tutarları ise sırasıyla 863 milyon lira, 13 milyar 81 milyon lira ve 27 milyar 967 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

-"Mikro ödemelerde banka kartı kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz"

BKM Genel Müdürü Soner Canko, kart kullanmanın sağladığı avantajların yanında banka hesabı sahibi nüfustaki artışın, artan ﬁnansal okuryazarlık ve internet bankacılığı kullanımı gibi trendlerin de desteğiyle ödemelerde kart kullanımının arttığını bildirdi.

Türkiye'nin nakitsiz ödemeler toplumu hedefine emin adımlarla ilerlediğini aktaran Canko, havayolları, kamu/vergi ödemeleri ve araba kiralama gibi sektörlerin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla kartlı ödeme miktarları açısından ciddi artış yakaladığını, bu eğilimin sürmesini beklediklerini dile getirdi.