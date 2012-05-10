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KARDEMİR'e Avrupa'dan ödül

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Fadıl Demirel, KARDEMİR'in Avrupa'dan ödül aldığını bildirdi

KARDEMİR'e Avrupa'dan ödül

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Fadıl Demirel, KARDEMİR'in Avrupa'dan ödül aldığını bildirdi

10 Mayıs 2012 Perşembe 13:00
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KARDEMİR'e Avrupa'dan ödül

KARABÜK - Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteye verdikleri önem dolayısıyla artık dünyanın her yerinden takdir görmeye ve ödül almaya başladıklarını söyledi.
Daha önce de Avrupa'dan ödül aldıklarını belirten Demirel, ''Merkezi Madrid'te bulunan Business Initiative Directions (BID) organizasyonunda, şirketleri takdir ve teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen 'Kalite Zirvesinde' şirketimiz, 'Platinum' dalında ödüle layık görüldü. Ödülümüzü Frankfurt'ta düzenlenen törenle aldık. Bu ödüller bizi daha çok kaliteye teşvik ediyor. Her zaman bütün ürünlerimizde kaliteye üst düzeyde önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız'' diye konuştu.
Demirel, fabrikadaki tüm çalışanların ödülde emeğinin olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 05:01
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KARDEMİRe Avrupadan ödül
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