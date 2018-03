KARDEMİR'e Avrupa'dan ödül

KARABÜK - Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteye verdikleri önem dolayısıyla artık dünyanın her yerinden takdir görmeye ve ödül almaya başladıklarını söyledi.

Daha önce de Avrupa'dan ödül aldıklarını belirten Demirel, ''Merkezi Madrid'te bulunan Business Initiative Directions (BID) organizasyonunda, şirketleri takdir ve teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen 'Kalite Zirvesinde' şirketimiz, 'Platinum' dalında ödüle layık görüldü. Ödülümüzü Frankfurt'ta düzenlenen törenle aldık. Bu ödüller bizi daha çok kaliteye teşvik ediyor. Her zaman bütün ürünlerimizde kaliteye üst düzeyde önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız'' diye konuştu.

Demirel, fabrikadaki tüm çalışanların ödülde emeğinin olduğunu kaydetti.